Universidad Católica sumó un nuevo revés en esta temporada y quedó eliminada de la Copa Libertadores 2022. Los Cruzados cayeron por goleada en su visita al Flamengo y, con una fecha por disputarse, se despide del torneo continental.

Ahora los de la franja tendrán que jugarse la opción de entrar en la Copa Sudamericana ante Talleres si es que logran asegurar el tercer puesto. De ser así, el equipo de Ariel Holan tendrá que apostar por una segunda rueda de ensueño si quiere volver a lo más alto del fútbol chileno y soñar con algo a nivel internacional.

Este jueves en conferencia de prensa, Ignacio Saavedra abordó el momento que vive el plantel y lamentó lo ocurrido con Flamengo, aunque se ilusiona con lo que viene. "Nosotros siempre vamos a estar queriendo pelear los dos campeonatos, sea Libertadores o Sudamericana que se nos presenta ahora y es importante. Tenemos que recuperar puntos con Ariel (en el torneo local), en la interna apuntamos a lo máximo y de eso no hay duda".

Para el Nacho, la derrota en Brasil también dejó algo positivo. "También hubo cosas que se hicieron bien a ratos. La lección es que las cosas buenas tenemos que hacerlas más seguido. Ariel lleva poco tiempo y los entrenamientos que hemos hecho han sido pocos. Queríamos pasa a octavos, era el objetivo. No se dio, pero ahora tenemos Sudamericana".

Ignacio Saavedra no se quedó ahí y reconoció que espera el repunte en la segunda rueda. "No tengo dudas que en el receso tenemos trabajo por hacer, Ariel hará lo suyo y los jugadores entenderemos lo que quiere. Hemos tenido cuatro entrenamientos bien y ya se ha visto plasmado lo que nos pide. Con más tiempo se verá mejor, creo que recuperaremos los puntos perdidos y vamos a pelear arriba. Pero primero tenemos que entender lo que quiere Ariel".

La clave para levantarse, según el volante, es enfocarse de inmediato en los próximos desafíos. "Se da vuelta la página pensando en el partido del sábado, donde tenemos que lograr el triunfo y el martes tenemos otro momento más para ingresar a Sudamericana, que es un torneo importante. Ahí está la motivación. A nadie le gusta perder y quedar eliminado del torneo más importante de América, pero ya está, hay que sacudirse e ir por otros objetivos".

Su regreso a la titularidad y dardos contra Paulucci

Ignacio Saavedra era uno de los fijos en Universidad Católica, pero con Cristián Paulucci perdió la titularidad y desapareció del equipo. El volante no tuvo la regularidad esperada, alejándose de todo lo bueno que había mostrado en años anteriores.

Con el regreso de Holan, el Nacho se ilusiona. "Con Ariel creo que fue el año que más rendimiento tuve. Él llegó a darme lo táctico, para mí siempre será bueno que esté. Desde que llegó me ha dado indicaciones y cosas para retomar. Esto es bueno no solo para mí, sino que también para todos. Es de los mejores técnicos que he tenido, está en otro nivel".

Sobre su momento con Paulucci, Ignacio Saavedra fue claro. "Fue difícil, repentino. Me expulsaron con O’Higgins y después fui siempre a la banca, casi ni entré con Cristián. Uno tiene expectativas y cuando no se van dando, te cuesta.

"Con Ariel empecé todo desde cero, todos tenemos la misma chance de jugar y me la estoy jugando. Para todo futbolista es duro cuando no se juega, quizás era lo que me faltaba aprender, que al estar afuera hay que luchar para recuperar la titularidad. Jugué cuatro años, no fue lindo, quizás pase adelante, pero me sentí apoyado", agregó.

Finalmente y pensando en el alza de la UC, Ignacio Saavedra recalcó que esperan con ilusión la segunda rueda. " Lo que pasó con Cristian ya pasó, no se dio lo que quería, no tuvimos afinidad y no se dieron los resultados. Ahora hay un nuevo proceso, con ilusión y un gran técnico como Ariel".

"Hemos tenido otros procesos con lesionados y ahí tiene que aparecer el equipo. Somos un plantel amplio, el que entre hará lo mejor. Así es la competencia. Esperamos en el receso tener el plantel completo para ser más competitivo y que todas suban su nivel", cerró.