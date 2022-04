Antes del clásico universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile, se rindió un homenaje a Leonel Sánchez con un minuto de silencio. No obstante, un grupo decidió ponerse a cantar, siendo aplacados poco después por un cerrado aplauso del resto de la gente y los jugadores para esconder la grosería al ídolo del fútbol chileno.

Y quien decidió hacer un comentario al hueso fue Manuel De Tezanos Pinto en Todos Somos Técnicos de TNT Sports. “Estuvo ese momento incómodo y lamentable. Uno no le puede pedir a personas que tiran piedras a la cancha que comprendan lo ordinario y lo desubicadas que son estas manifestación. El hincha de esta mentalidad estará tocado, y con justa razón, por el comportamiento con Tupper, pero estas cosas no se empatan. Haya sido uno o 200, da lo mismo. Un grupo cantó una canción horrible, pero el 90 por ciento del estadio lo silenció con un aplauso cerrado. Ante el silencio que la gente estaba respetando, había que actuar. La gente que decidió aplaudir terminó por disimular esta ordinariez que no tiene nombre e hizo más digno algo que no tiene ninguna justificación”, argumentó.

“Esto escapa los códigos de personas que puedan llegar a razonar. Uno no saca nada con mandarle un mensaje a los que cantaron eso, porque son inadaptados sociales. No pasó esto solamente en el partido, hubo un par de hinchas de la U que no sé cómo ingresaron fumando a Sergio Livingstone a provocar a hinchas de Católica. Afuera un incidente que terminó a piedrazos al bus de la U, esperando a los hinchas de la U, tuvimos que cortar TST antes por seguridad. Después hubo incidentes en el velorio de Leonel Sánchez entre hinchas de la U y otros equipos”, complementó.

Además, recalcó que “hay un problema serio que atacar, hoy fue Leonel Sánchez, ayer Raimundo Tupper, mañana otro y me pregunto qué tiene que pasar para que el fútbol y las autoridades, porque hay grupos delcituales metidos, saque a esta gente de los estadios. ¿Esperamos una tragedia? ¿Una avalancha? ¿Qué muera un niño? ¿Cosas atroces? Porque son personas que no son capaces de mantener ni siquiera un minuto de silencio. Una vergüenza, no sé si aplica castigo o derecho de admisión o está tipificado, porque es algo moral, me dio pena, me bajó mucho. Sentí una decepción gigantesca”.

Finalmente, Manuel DTP expresó que “cómo puede ser que haya un muchacho con un paragua para los córner. Después el castigo es sin público y no puede entrar el porcentaje importante de gente que fue respetuosa, que no tira cosas a la cancha, que no hace incidentes cuando termina el partido. El partido Católica con Colo Colo se va a jugar las 12:30 y el canal está dando una pelea importante para que se cambie el horario. Después de esto, ¿qué argumentos tenemos? No somos capaces de controlar a estos inadaptados, no tienen camiseta para mí. Es un tipo de simpatizante que se pone la camiseta de Católica ahora, la U, Colo Colo, Wanderers, San Luis, Cobreloa. Están normalizados a un nivel que es llamativo”.