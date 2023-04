Universidad Católica no pudo ante O'Higgins. Los cruzados, que saltaron a la cancha del Santa Laura con la chance de ser punteros del Campeonato Nacional, cayeron por la cuenta mínima ante el Capo de Provincia y sumaron dudas justo en la previa del clásico universitario.

Tras el partido, el portero Nicolás Peranic, que jugó en reemplazo de un lesionado Matías Dituro, lamentó que la UC no haya podido aprovechar su dominio del partido y habló de cómo llega el equipo al partido con Universidad de Chile, a disputarse el domingo 30 de abril.

"Los primeros 20 minutos de partido fueron los que más costaron, el gol de ellos es una jugada desafortunada, un rebote. Después fuimos amplios dominadores, tuvimos la pelota y las chances. Tuvimos una noche en que nos faltó un poquito de suerte para convertir, porque generamos", comentó a TNT Sports.

"En este momento, la calentura de querer ganar porque nos metíamos arriba no me deja razonar y ser claro de lo que fue el partido, pero sí me queda claro que quisimos, que lo intentamos y tuvimos las chances, pero no tuvimos la fortuna de concretar las situaciones que generamos", agregó.

Además, afirmó que "los clásicos son clásicos. Tenemos bajas que son sensibles para nosotros, pero Católica, sin importar las circunstancias, siempre tiene que salir a ganar y más aún si es un clásico. En esos partidos no importa cómo vienes, importa ganarlos".

El golero cerró con que, pese a no ser el portero titular, "me entreno como si jugara y me tocara defender la camiseta todos los fines de semana. Tengo la fortuna de tener un compañero como Matías, que me hace sentir que como si fuera yo el que juega también"