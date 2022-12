Luciano Aued se prepara para un nuevo desafío en el 2023. Se entrena duro en la ciudad de La Plata para eso, aunque la semana pasada se dio un recreo para festejar el título de Argentina en el Mundial de Qatar. "Fue tremendo, estuvimos con la familia y los amigos disfrutando. Fue un momento increíble, aunque lo más osado que hice fue subir a caballito a mi hija y nada más", relata en entrevista con Redgol desde suelo trasandino.

Luli debió parar el primer semestre de este año por un problema cardíaco. Algo que dejó atrás y terminó siendo importante para Ariel Holan en Universidad Católica, club que abandonó luego de más de cinco años siendo un pilar fundamental.

"Terminé bien, feliz y contento, haber vuelto a jugar era un objetivo. Lo que te da el fútbol no te lo da nada, los de irse poniendo bien, pues no es fácil ponerse a punto en plena competencia. Pero me terminé sintiendo bien. Desde lo físico respondí, jugué 20 de 22 partidos, la mayoría de titular. No era fácil, por las emociones, las medicaciones y tuve un segundo semestre positivo", manifiesta el ex Racing Club.

Confiesa que desde su salida de la UC "he entrenado bastante, tengo un PF que me prepara rutinas cuando terminan los torneos, me conoce mucho, sabe mis déficits, las lesiones y donde debo hacerme fuerte en lo físico. Hace varias semanas vengo entrenando a full, solo tuve una semana de vacaciones y ya veremos lo que me depara el destino".

Con el tema del corazón en el olvido para la alta competencia, manifiesta que "me preocupaba sentirme bien, responder bien, no tener lesiones", por lo que ahora asegura que con calma vislumbra el futuro. "Estoy viendo qué ofertas hay, los clubes interesados. Yo busco competir y ser útil. Quiero un proyecto que ayude a esas metas. Que haya un proyecto que me haga competir, no quiero estar en un lugar donde no compita de buena manera".

En ese aspecto manifiesta que "he tenido llamados de Chile y Argentina, también sondeos de otros países. Debo ver las propuestas y ahí decidir. Espero en los primeros días de enero tener algo resuelto, es decir en una semana o 10 días más".

Asegura que retornar a Chile es una opción que le seduce. "Me sentí bárbaro en Chile, fue especial. Hubo un respeto recíproco con el medio. Además mi hija es chilena, está chocha, quiere volver al jardín, así que imagínate la presión que tengo", bromea el volante que jerarquizó el Campeonato Nacional con su presencia en la UC.