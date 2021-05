Gustavo Poyet realiza fuerte acusación a juez de línea: "Sentí un poco de discriminación hacia nosotros"

Universidad Católica cayó derrotada por Unión Española 2--3 en Santa Laura y luego de finalizado el encuentro, el entrenador de la UC, Gustavo Poyet, hizo fuertes declaraciones.

El técnico cruzado acusó discriminación en su contra y también sobre su hijo Diego, el que fue expulsado de la banca por constantes reclamos.

“La expulsión de mi hijo. Yo soy de sentido común y cuando hay una cosa que no me gusta prefiero decirla. Creo que el árbitro lineal tiene que tener un poco de cuidado, sentí un poco de discriminación hacia nosotros, porque nos dijo: ‘tú vienes de afuera, no me vengas a decir lo que tengo que hacer’", comenzó diciendo el estratega.

Gustavo Poyet incendió todo después de la derrota de la UC (Agencia Uno)

Agregando que "mi hijo (Diego) se estaba refiriendo a nuestros jugadores ‘nos comemos los mocos, nos comemos los mocos’, lo dijo tres veces. Si sabe un poquito de español, no sé si en Chile se habla español, pero él quería expulsar a alguien".

Gustavo Poyet además anunció que no se quedará de brazos cruzados y hará una denuncia formal por los hechos que acaecieron en Santa Laura.

"Posiblemente presente una denuncia por discriminación en contra de nosotros por ser extranjeros (…) A mí me queda muy claro, espero que el micrófono que está al lado nuestro pueda demostrar lo que dijo mi hijo”, relató.

El uruguayo no paraba de reclamar y aseguró que “en la primera tarjeta amarilla yo dijo: ‘es una vergüenza’. No tengo problemas en reconocerlo, por eso te digo que esto es sentido común. Hay pocas personas que utilizan el sentido común y por eso estamos en un mundo así, si todos usaran el sentido común y no fuesen hipócritas, sería un mundo mucho mejor del que estamos viviendo”.

Para el final, aclaro que esto no tiene que ver con Universidad Católica. “No me interesa el club, esto es una situación personal, porque es una agresión personal, no al club. Es una agresión del línea hacia dos personas extranjeras que viven en Chile. Creo que se deben poner los puntos como son para que lo sepa todo el mundo”.“No hubo ningún conversación al término del partido con el línea. Espero que las cámaras lo muestren. Yo me fui al vestuario”, cerró.