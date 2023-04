Una importante baja tendrá en los próximos meses Universidad Católica, luego de que se confirmó la grave lesión de Gary Kagelmacher, una que se provocó en el clásico ante Colo Colo de la semana pasada por el Campeonato Nacional.

"Desgarro del recto femoral del cuádriceps izquierdo", fue lo que detalló el parte médico de Universidad Católica, lo que lo mantendrá un buen tiempo alejado de las canchas.

Por lo mismo, el defensor recuerda el momento en que se dio cuenta que estaba gravemente lesionado, pero no quiso salir para no dejar con un hombre menos a sus compañeros.

"Son situaciones complicadas, uno en el momento quiere seguir jugando y no acepta la lesión. Hice un esfuerzo muy grande en una jugada en el minuto 91 y me di cuenta del pinchazo. Miré a la banca y le dije a Ariel Hola 'estoy roto, me rompí'. Él me miró como diciendo que no le quedaban más cambios", relató en conversación con radio ADN.

"Intenté seguir lo más que pude para por lo menos usar ese hombre de más que teníamos y que en el momento dije que ojalá que no me llegara ninguna pelota larga, porque si me atrapaba el delantero, no sé qué iba hacer", detalló.

Pese a que estará alejado, sabe que las críticas han acompañado al plantel de la UC por su rendimiento, pero confía en que puedan encontrar un buen camino.

"El club ha dejado la vara muy alta en los últimos años. Hoy en día el hincha es muy exigente. Con el plantel que tenemos, entiendo que los hinchas esperan más del funcionamiento, porque los resultados están, en mayor o menor cantidad, están", finalizó.