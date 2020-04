Facundo Imboden relata la extraña desaparición de Mauricio Isla en la UC: "No vino a entrenar más"

Facundo Imboden es uno de los grandes defensores que ha pasado por Universidad Católica. El ídolo de la institución cruzada logró un campeonato nacional en el año 2005 y vivió buenas y malas con el conjunto precordillerano.

En conversación con Redgol, el argentino habló sobre los tantos jugadores que ha visto nacer en San Carlos de Apoquindo, entre ellos Felipe Gutiérrez, Alfonso Parot, Gary Medel, Mauricio Isla, entre otros.

Justamente con el último nombre, Facundo Imboden habló de la intermitente y extraña relació que tuvo el Huaso con el primer equipo de Universidad Católica.

"Cuando yo llegué en junio del 2005, Mauricio Isla iba y subía, entrenaba con el primer equipo, volvía con las divisiones juveniles. Yo no estaba enterado si tenía algún problema con el club, lo que si sé es que de un momento desapareció del equipo, no vino a entrenar más, no supimos nada más de él", expresó.

Además agregó que, "yo la verdad no me acuerdo bien, pero llegó un momento donde el club pudo hablar con él y la familia y se terminó yendo. Yo no quise meterme porque llevaba poquito".

Para finalizar agregó que, "en el club hablaban muy bien de él futbolísticamente, viéndolo ahora con la generación dorada de la selección chilena es así. Se sabía, era buen jugador, tuvo esos problemas de chico, y bueno, la suerte es que pudo seguir su carrera y tiene años de fútbol".