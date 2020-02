Batalla visiblemente emocionado: "Estamos con el pueblo, pero necesitamos trabajar, nada más"

Augusto Batalla vivió un partido tenso en San Carlos en la victoria de Universidad Católica sobre su equipo, O'Higgins. Y es que siempre le tocó dar la espalda a la gente de la UC, donde se estaban dando incidentes serios.

"Me llegó una madera, cómo no voy a estar pendiente si me cae algo. Hay que parar esto. Los jugadores estamos con el pueblo y sólo queremos trabajar, nada más. Hay un montón de gente que nos quiere venir a ver. Si no jugamos, no podemos trabajar. Estamos con ellos, a favor de las protestas, que el pueblo tenga lo que necesita, pero necesitamos trabajar", dijo en zona mixta con la voz quebrada.

Sobre si se debió suspender, y ya entrando a la cancha, manifestó que "qué sé yo, sólo pienso en el punto que no nos pudimos llevar (…) Estoy muy dolido, primero por el punto que no nos podemos llevar. Jugar así es muy difícil. Declaro sólo por respeto y contar lo que pasó, pero espero que esto se solucione. No se puede jugar así".

Finalmente, y pese a que le tocó jugar hasta Superclásicos entre Boca y River, dijo que "en Argentina hay conflictos, pero no así, con este tinte. Es preocupante".