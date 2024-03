La conocida modelo y conductora de televisión, estuvo trabando en diversos proyectos en Estados Unidos y declara que pronto se estrenará una docu-serie llamada “Sueño Americano”, la cual fue filmada hace tres años junto a Dani Palavecino y que consiste en según palabras de Silva: “acercar la experiencia de Los Ángeles al chileno”.

De ese modo, en conversación en exclusiva con RedCarpet, Kika reveló si ingresaría al nuevo reality de Canal 13, Ganar o Servir y cuáles son sus futuros proyectos.

¿Kika Silva en Ganar o Servir?

Al ser consultada sobre si ingresaría a un reality indicó que, “no tengo ninguna conversación sobre eso todavía”.

“Me acuerdo que esto me lo habían preguntado hace tiempo y en algún momento tuve conversaciones. No lo sé, yo creo que una nunca puede decir nunca. No está en mis planes en este minuto“, señala Kika Silva.

Por otro lado, en lo que respecta a la renovación de contenidos de TV y el resurgimiento de programas de formato reality, señala lo positivo que esto resulta para las personas que trabajan en el mundo del espectáculo.

“Me encanta que la tele tenga sus ciclos. Todo va y viene, periodos de algo bueno y algo malo. Creo que se hayan reactivado los realitys y programas en general es muy positivo. Necesitamos reactivar la industria en cualquier aspecto“, declara Kika Silva.

“Tenemos un gran país, con grandes producciones, con grandes profesionales y que se note eso”, resalta Kika.

En lo que respecta a futuros proyectos de televisión, señala que “estoy en conversaciones para ver a dónde va ir”.

Además, indica que está trabajando con la fundación Roxy, la cual tiene l objetivo de “promover el bienestar y el respeto a los animales”.

De ese modo, entidad apoya y busca ayuda a través de asociaciones, fundaciones y personas que trabajen en la protección, rescate, rehabilitación y adopción de animales.