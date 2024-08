Un nuevo programa llega a Canal 13: T13 Finde está muy cerca de llegar a la pantalla. Este espacio, que forma parte del Departamento de Prensa, será conducido por el periodista Álvaro Paci. El programa ofrecerá una combinación de información actualizada con contenido sobre panoramas, música, series, cine y más.

T13 Finde promete revitalizar las mañanas de los sábados, brindando una opción diferente para los televidentes. Paci abordará temas de actualidad, contingencia política, y otros asuntos relevantes tanto a nivel nacional como internacional, todo con un enfoque más relajado que el de un noticiero convencional.

¿Cuándo se estrena?

El programa debutará mañana, 24 de agosto, y se emitirá todos los sábados de 8 a 13 horas por las pantallas de Canal 13 en todas sus plataformas.

El conductor del espacio adelanta que en el programa los televidentes podrán “encontrar un nuevo espacio para hablar de actualidad, contingencia y de lo que está pasando, es decir, muy atentos a las noticias”.

“Pero también tendremos puesta una mirada en los panoramas: en la música, el cine, las series; y todo esto con entrevistas, debates y columnistas”, expresó.

T13 Finde

El presentador de Teletrece Noche comenta que no dudó en aceptar este nuevo desafío, admitiendo que “me pareció muy interesante, para nosotros como canal, tener también un espacio nuevo en este horario y con una propuesta distinta, con una serie de contenidos que no estaban presentes en las mañanas de sábado”.

Uno de los aspectos destacados de este programa es su conductor, Álvaro Paci, quien ya ha explorado un estilo más relajado, mostrando una faceta diferente a la que estamos acostumbrados a ver en su rol en Prensa.

El año pasado, Paci condujo Sala de Ensayo en 13C, un programa de música y conversación amena que permitió ver otro lado de su versatilidad como presentador.