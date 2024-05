¿Viene alguno a Chile? El line up de Rock in Rio 2024 que ilusiona a los chilenos

Uno de los grandes festivales de música de Sudamérica es sin duda Rock in Rio. El festival más importante de Brasil se prepara para recibir su edición número 40 este 2024 y planea hacerlo a lo grande con 7 días llenos de música.

Los días 13, 14, 15, 19, 20, 21 y 22 del mes de septiembre del 2024 tendrán a diferentes artistas llenando los 5 escenarios que se prepararon para este año y buscan recibir una gran afluencia de público.

Y es que durante las últimas semanas han ido llamando la atención al ir confirmando, de a poco, a algunos de los grandes artistas que se suman a la nueva edición, entre los que destacan Katy Perry, Journey y Mariah Carey.

Line up de Rock in Rio 2024

Durante la jornada del sábado 18 de mayo, la página oficial de Rock in Rio reveló el line up oficial con todos los artistas invitados a la nueva edición. Y es que con anterioridad había revelado a algunos, pero no a todos.

Con cinco escenarios: Palco Mundo, Palco Sunset, New Dance Order, Espaço Favela y Global Village, el evento se prepara con todo.

Estos recibirán, en el escenario principal, a: Travis Scott, Katy Perry, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold, One Republic, Evanescence, Charlie Putt, Karol G, Journey y Cyndi Lauper, entre otros más.

Puedes revisar a continuación el line up completo para Rock in Rio 2024 y además los días que se presenta cada uno de los artistas desde el 13 al 22 de septiembre:

¿Viene alguno a Chile?

De momento, ninguno de los artistas que ha sido confirmados para el festival ha sido confirmado para venir a Chile. Pero no sería para nada sorprendente que debido a su visita al país vecino es que decidan visitar otros países de Latinoamérica en su paso por la región.

Aunque hay algunos rumores de que Journey podría aprovechar de venir a nuestro país debido a que actualmente se encuentran en gira.