Una nueva competencia por la permanencia se avecina en“¿Ganar o Servir?“, el programa de Canal 13, en donde el espacio ya decidió a los tres primeros participantes que están en riesgo esta semana.

Tras intensas semanas de competencia, el nuevo reality ya ha despedido a puñado de participantes. Cindy Nahuelcoy se convirtió en la primera eliminada, seguida de la inesperada salida de Gonzalo Egas. Coca Mendoza, el ganador de “1810”, fue el segundo en salir de la competencia tras perder el duelo contra Raimundo Cerda.

Esta semana, nuevamente se acerca una nueva competencia por permanecer en el espacio de telerrealidad, tras el círculo de fuego y la competencia por equipos, hay tres participantes que podrían salir dentro de los próximos capítulos del encierro.

¿Quiénes son los nominados de esta semana?

Austin

En una nueva competencia de los hombres de la casa, los participantes del reality se enfrentaron para decidir al próximo nominado, al próximo inmune y al Sirviente que intercambiará roles con su Señor.

La prueba, que requería fuerza, agilidad, habilidad y puntería, resultó especialmente difícil para algunos participantes y generó resultados inesperados. Claudio fue el primero en terminar, asegurándose así la inmunidad.

En los últimos lugares quedaron Poeta y Austin. En donde para sorpresa de sus compañeros, Poeta completó la prueba de puntería primero, haciendo que Austin fuera el nuevo nominado de la semana.

Frustrado, Austin pateó la escenografía tras su derrota. Más tarde, calmado, comentó: “No me salieron bien las cosas, estas cosas de habilidad tienen esto. Pero cada vez que me pongo incómodo crezco más”.

El Poeta

En un nuevo Círculo de Fuego, los participantes se reunieron para elegir a dos representantes, uno de cada equipo, que se enfrentarían en un duelo. El equipo ganador obtendría inmunidad para uno de sus miembros, mientras que el equipo perdedor tendría a uno de sus integrantes como el próximo nominado.

El desafío de esta vez consistió en una prueba de equilibrio. El equipo “Soberanos” eligió a Austin, mientras que “Resistencia” seleccionó a Raimundo. Después de varios minutos de competencia, Austin perdió el equilibrio, y Rai se proclamó ganador.

Como resultado, el capitán de “Resistencia”, Luis, eligió a Blue Mary para recibir inmunidad, considerando que es la más débil. En contraste, el capitán de “Soberanos”, Pangal, nominó al miembro más débil de su equipo: Poeta.

“Es un espaldarazo de confianza para seguir adelante, aunque sé que soy uno de los eslabones más débiles”, reconoció Poeta. Sus compañeras lo consolaron después.

Mariela Sotomayor

En una nueva competencia individual de mujeres, las ocho participantes se enfrentaron para determinar quién sería la tercera persona nominada de la semana. La ganadora obtuvo inmunidad, y la Sirvienta con mejor desempeño tuvo la oportunidad de intercambiar su lugar con una de las Señoras.

Cuando se le preguntó a Blue Mary con quien le gustaría cambiar de roles si ganara, respondió que con Mariela: “porque le afecta bastante estar de Sirvienta, lo demostró. No me llevo bien con ella y me encantaría no compartir espacio con ella”.

La periodista respondió de inmediato, aclarando: “no me afecta estar en el lado de los Sirvientes, solo me molestan las actitudes de ciertas personas”.