El programa de entrevistas de Chilevisión, “Podemos Hablar”, ha anunciado a los invitados del episodio que se emitirá este viernes 21 de junio.

En este episodio, los invitados compartirán detalles sobre su vida personal y profesional, participando en diversas dinámicas dirigidas por Julio César Rodríguez.

Como es habitual, el programa contará con reconocidas personalidades del deporte, la televisión, la política y otros ámbitos.

¿Quiénes son los invitados de este viernes 21?

En el nuevo episodio de estreno estará Yamila Reyna, la actriz y animadora explicará los motivos de su salida de TVN tras tres años en el canal y, en exclusiva, detalló las consecuencias de la broma que lanzó sobre la conductora Priscilla Vargas en febrero de este año.

El segundo invitado es el actor y animador de TV Daniel “Palomo” Valenzuela, quien compartió graciosas anécdotas sobre su relación amorosa con Yamila.

Por último, el reconocido actor nacional Patricio Torres relató sus difíciles días bajo la influencia de la influenza y se emocionó al contar que, después de 50 años, la Universidad de Chile reconoció sus años de estudio.

Pato Torres revela los difíciles momentos que pasó tras contraer influenza

El actor reveló que pasó complejos momentos durante finales de mayo al contagiarse y que pasó dos semanas en cama, de los cuales tuvo días sin poder dormir.

“¿Por qué me dejé llevar por una estupidez como no vacunarme? Dije ¿para qué me voy a vacunar? Si soy un tipo bastante sano, voy al gimnasio constantemente, tengo sueros vitamínicos, me puse la testosterona en el cachete, estoy impeque, pero parece que el virus no cachó eso”.

Asimismo, confesó que se creó una cuenta de Tinder en la cual recibió numerosas solicitudes, quedando sorprendido por una imagen que recibió. “Patito, me calientas. Quiero tener sex* contigo”, acompañada de una imagen desnuda. El también locutor señaló que le dijo amablemente que no podían verse debido al covid.