Podemos Hablar, el programa de conversación de Chilevisión, comenzó su esperada nueva temporada, en donde conocidos rostros estarán presente en el espacio que conduce Jean Philippe Cretton, para conversar sobre distintos aspectos de su vida laboral y personal.

En un capítulo especial, importantes jugadores del reality de competencia de CHV, Gran Hermano, estarán presentes por primera vez en el espacio de conversación, además de conocidas figuras de la TV.

¿Quiénes estarán en Podemos Hablar este viernes?

Junto a las tres finalistas del reality “Gran Hermano”, Constanza Capelli, Scarlette Gálvez y Jennifer Galvarini, se vivió un encuentro revelador a pocos días que se reveló a la ganadora del espacio.

Constanza, una talentosa bailarina de ballet y modelo, compartió las razones detrás de su decisión de no utilizar el apellido de su padre. Detalló momentos inéditos de la final del programa, discutió sus experiencias amorosas, incluyendo su tumultuosa relación con Sebastián Ramírez, y reveló el doloroso episodio de “ghosting” que sufrió por parte del ex futbolista, Jorge Valdivia.

Scarlette Gálvez, quien se llevó el segundo lugar de la competencia, expresó su sorpresa ante su popularidad fuera del encierro.

Mientras Jennifer Galvarini (Pincoya) divirtió al estudio con su recordado piscinazo al desnudo y compartió anécdotas de su vida en la Isla de Chiloé. La emotiva historia de la Pincoya incluyó la triste memoria de la muerte intrauterina de su hijo hace 13 años, resaltando la importancia de su hijo Felipe y su esposo.

El cuarto invitado, es el fotógrafo Jordi Castell, quien reflexionó sobre el profundo cambio que experimentó durante su viaje a la India y compartió sus impresiones al reencontrarse con un viejo amor de hace 25 años.

También estará presente Iván Arenas, también conocido como el Profesor Rossa y sobreviviente de 4 infartos, cáncer de colon y 2 cálculos renales de casi 3 centímetros, habló sobre su salud y su pasión como coleccionista.

Finalmente, Karen Paola, cuyo nombre real es Karen Bejarano, quien cautivó a todos al interpretar su icónica canción “Dime“. La cantante compartió sus experiencias recientes, incluyendo su participación en la Teletón 2023 con sus antiguos éxitos, confesando que no esperaba tanta popularidad.

¿A qué hora se estrena?

El nuevo episodio del programa se estrena a las 22.30 por las pantallas de Chilevisión.

Constanza y sus conflictos en Gran Hermano

En la sección del Bar, en donde los invitados hablan sinceramente con el conductor del espacio, Jean Philippe, la bailarina quien se llevó el gran premio del reality, se refirió a sus polémicas dentro del encierro.

“Era todo real, me enojaba de verdad. Yo creo que, también, el programa me ayudó caleta a visibilizar todas esas partes que yo pensé que estaban muy solucionadas, pero que me di cuenta de que no. Hay muchos conflictos en los que yo creo que sí tenía una razón, pero mi forma se perdía al fondo, no sé si me explico, me chiflaba, se me escapaba”.

“Tuve una discusión en particular con un compañero que fue muy fuerte, que tuvieron que cortar las transmisiones… aprendí de ese suceso, yo me juré a mí misma; porque una se siente avergonzada cuando pasa por eso”, expresó la ganadora de GH.

Al ser consultada sobre que sentía cuando en algunas discusiones se hizo alusión a su adicción, lo cual ella reveló en el encierro, la bailarina confesó que eran momentos difíciles.

“Cuando yo decidí compartirlo fue duro para mí, fue como que tuve de verdad tener coraje y decir “esta soy yo, y lidio con esta angustia y esta pena”, y sentí que, a veces, mis compañeros, con o mala intención… al sacarme este tema, sacaban una herida muy profunda de mí. Eso gatillaba en mí que me ponía a la defensiva, brígido, como una leona. Al principio, el primer mes del reality yo era un pollito, no decía nada”.

“Con Ariel, ahí fue que él me dijo como “te tomai’ un copete y te queri’ poner en la buena”, y yo había contado mi historia, entonces fue como “por qué, por qué dices esto, me está viendo mi familia”.

“Mi familia no sabe que me tomo un trago, y mi familia puede pensar que me estoy tomando ocho y puede preocuparse, y yo no quería eso. Si bien es un tema mío, yo quería un poco de compañerismo con los demás, eso quería generar con mi historia, que empatizaran, no que se profundizara en eso”, expresó la joven.