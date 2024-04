Podemos Hablar, el programa de conversación de Chilevisión, regresó a la pantalla con su nueva temporada en donde figuras de televisión, cine, política, deportes, etc., participan en el espacio que conduce Julio César Rodríguez.

Allí, los invitados son parte de interesante dinámicas en donde revelaran distintos detalles de su vida privada y laboral. Por lo mismo, muchos se preguntan quienes serán los invitados de este viernes 12 de abril.

¿Quiénes son los invitados de Podemos Hablar?

Entre los invitados de esta noche se encuentra Nicolás Massú, tenista y medallista olímpico, quien hablará sobre la muerte de su abuela, Veronika Vegvan.

Paul Vásquez, “El Flaco”, humorista, bombero y ex Dinamita Show, quien hablará sobre su polémica con el triunfador de Viña 2024, Luis Slimming.

La tercera invitada es Ana María Muñoz, más conocida como “Zapallito Italiano”, quien participó en la nueva temporada de Top Chef VIP y revelará complejos momentos de su niñez.

La última invitada es la modelo y empresaria Carla Ochoa, quien se refirió de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, ocurrida en febrero de este año.

El Flaco habla sobre su polémica con Luis Slimming

El comediante participó en una dinámica en donde debía expresarle su sentir a Luis Slimming, luego de que se molestó por mencionar su problema de adicciones durante su rutina en el Festival de Viña.

“Primero que todo felicitarte, por tu éxito en el festival de Viña, hay cosas que no me parecieron tan graciosas, tú eres un gran humorista, un gran comediante, eres bueno, eres guionista”.

“Pienso que no era necesario en tu humor denostar a las personas, yo creo que cada vez que salgas tú a un escenario, desde ahora que quedó este quilombo, que ya estoy agotado, me aburro y cuando salgas al escenario, piensa, mírate y di yo soy bueno, yo no necesito denostar a las personas para hacer reír, no necesito en escarbar, buscar humor en las caídas de tus pares o gente del ambiente, porque debes que respetar Luis, debes que respetar la vida y por último debiste que haber respetado mi trayectoria”.

“Yo en 1996 cuando toque el cielo, tú apenas tenías 11 años, por lo tanto, debiste haber respetado mi trayectoria, porque yo soy un triunfador de Viña del Mar, seis veces, siete gaviotas. La drogadicción Luis es tragedia… Tus disculpas no debieron haber sido públicas, porque tú tienes mi número, debiste haberme llamado, porque recuerda, además tú me acusaste de que yo no tenía sentido del humor”.