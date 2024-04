El popular programa de conversación de Chilevisión, “Podemos Hablar”, ha regresado con su esperada nueva temporada, y trae consigo un cambio significativo en la conducción. Tras la salida de Jean Philippe Cretton del canal, Julio César Rodríguez se ha convertido en el nuevo presentador de este espacio.

En el espacio los invitados comparten diferentes aspectos de sus vidas personales y profesionales, además de participar en dinámicas divertidas. Para el episodio del 5 de abril, ya se reveló a los rostros que estarán presente en un nuevo capítulo de estreno.

¿Quiénes son los invitados de este viernes?

Este viernes se emitirá un episodio especial entre padres e hijos, en donde participará el artista circense Agustín Pastelito Maluenda y su hijo, Agustín Maluenda Junior; además del periodista y comentador deportivo, Fernando Solabarrieta y su hijo, Nicolás Solabarrieta Vergara, actual integrante del reality Tierra Brava y “Embajador de Viña 2024”.

Las confesiones de Fernando Solabarrieta

El periodista magállanico reveló que tuvo un cruce con su hijo luego de que decidió ingresar al reality de Canal 13, Tierra Brava. “Estuvimos un poquito distanciados, enojados al respecto. Él estaba en Dubái y me llama para decirme que se vuelve, y no solo eso, sino que además entraba a un reality show, y la frase que le dije fue ‘¿me estái hueveando (sic)?”, señaló según consigna Página 7.

“La verdad es que fue mucho más grave de lo que hemos hablado. ¿Cuánto estuvimos sin hablarnos? Nunca en nuestras vidas nos había pasado algo parecido. Jamás”, expresó.

Señaló que tras el distanciamiento, su esposa Ivette Vergara intentó intervenir por la reconciliación. “Un día ella me llama para preguntarme qué pasaba con Nico. ‘No me ha llamado, y si él no me llama, yo no lo voy a llamar’.

Por su parte, Nicolás señaló: “Ahí se empezó a calentar la conversación, feo. Y le dije ‘mira, si voy a entrar, no te lo voy a preguntar, te lo estoy informando, que si llego a entrar, voy a entrar y no te voy a preguntar, es para que sepas””,.