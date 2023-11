Tierra Brava, el nuevo reality de Canal 13, está cerca de vivir un importante cambio, y es que tras la inesperada eliminación de Botota Fox, el avance del capítulo que se estrenará este domingo mostró la llegada de una nueva competidora al espacio. Nicole Block, como ya se anunció hace algunas semanas, hace su arribo al espacio de telerrealidad.

La nueva participante llegará a la hacienda ubicada en Perú, en un descapotable, en donde será recibida por sus compañeros de encierro. Sobre su ingreso al espacio, Nicole, en conversación con 13.cl, entregó detalles sobre esta nueva etapa en su carrera.

“Entro a Tierra Brava porque me encanta el proyecto y creo que el 13 es el canal de los realities, no me podía perder estar en este proyecto y creo que es una tremenda vitrina. Además, quiero ganar. Soy hijita de papá y quiero independizarme y mantenerme sola, y esto puede ser el puntapié para dar este salto en mi vida”, expresó.

Durante su presentación, también se refirió a su vida personal. “Obvio que entro soltera, solterísima, hace mucho rato que estoy soltera, pero no estoy sola. Eso sí, yo ya pase por los viejitos, así que ojalá un colagenito”.

¿Quién es Nicole Block?

Nicole Block, una actriz de 33 años, influencer y autora reconocida a nivel nacional, hizo su primera aparición en la televisión en el año 2016, en la exitosa teleserie “El Camionero” de TVN. En la serie, desempeñó el papel de Noemí “La Piky Piky” Cárdenas, un personaje que la catapultó a la fama y le ganó el cariño del público en esta producción ficticia.

En el año 2017, dio un paso importante en su carrera al unirse al elenco de la teleserie “Tranquilo Papá” en el área dramática de Mega. Esta producción estaba encabezada por destacados actores como Francisco Melo, Francisca Imboden e Ingrid Cruz.

En la serie, Block interpretó el papel de Fernanda “Fer” Aldunate Vial, la hija de Domingo (interpretado por Melo), quien sufre las consecuencias del plan de su padre para reeducar a sus hijos y hacer que valoren más los privilegios que tienen.

En 2018, Nicole Block contrajo matrimonio con Juan Cristóbal Meza, hijo de la reconocida actriz Delfina Guzmán, quien es 29 años mayor que Block. Sin embargo, la relación llegó a su fin en el año 2020.

A través de sus redes sociales, Nicole hizo público su testimonio sobre su ex pareja, acusándolo de haber ejercido violencia contra ella durante el curso de su relación. “Abusaste de mí en todos los ámbitos en que se puede”, señala en la publicación.

Su carrera como autora

Nicole también es la autora de “Ante el Espejo“, un libro que se inspira en su propia experiencia de superación de trastornos alimentarios. A

demás, es una influyente destacada que utiliza sus plataformas en redes sociales (con más de 240 mil seguidores en Instagram) para transmitir mensajes de apoyo y orientación destinados a fortalecer la autoestima de jóvenes mujeres.

Asimismo, ofrece consejos relacionados con moda, belleza y un estilo de vida saludable.