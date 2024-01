Una nueva semana de eliminación se acerca a Tierra Brava, en donde una participante abandonará la competencia extrema de Canal 13 tras perder la prueba por la permanencia.

En una semana llena de situaciones que impactaron a los televidentes, como la renuncia de Angélica Sepúlveda tras la fuerte discusión de Fran Undurraga, el mensaje que envió Oriana Marzoli a su ex, Luis Mateucci, y la discusión entre Fabio y Luis, muchos se preguntan que ocurrirá durante los próximos capítulos del reality.

Francisca Undurraga se convirtió en la primera nominada de la semana luego de ser escogida por el capitán Luis Mateucci, tras la competencia grupal en donde perdió el equipo verde. La segunda en zona de riesgo fue Shirley Arica, tras perder la prueba individual.

Mientras que la tercera nominada fue Alexandra Méndez, la Chama se llevó la mayoría de los votos durante el cara a cara. Como hay un desfase considerable entre lo que ocurre en el tiempo televisivo y tiempo real, ya se filtró el nombre de quien sería la nueva eliminada del reality de competencia.

¿Quién es la nueva eliminada de Tierra Brava?

Según reveló Infama, la nueva eliminada de la competencia de Francisca Undurraga, tras perder el duelo por la permanencia.

Su salida del espacio ocurrió a pocos días de su fuerte conflicto con Angélica Sepúlveda, el cual resultó en la renuncia de la ganadora de Granjeras del espacio.

Durante el cara a cara, Undurraga pidió la palabra para referirse a la situación. “La actitud que tuve con Angélica no fue la mejor, hay cosas que se escapan de las manos. Me hubiera gustado poder conversar esto con ella, y espero que estas cosas no vuelvan a ocurrir”.

Un tenso cara a cara

En el duelo que decidió al tercer nominado de la semana, Daniela Aránguiz reveló que lamentaba no poder votar por la persona que quería, refiriéndose posiblemente a Fran Undurraga, con quien vivió una tensa discusión durante la semana.

Para sorpresa de todos, votó por Luis Mateucci. “No tengo problemas con nadie de la casa. Pero tú me moviste de nuevo el corazón, y eso para mí es muy complicado”, le dijo.

“Te quiero pedir disculpas, me enseñas muchísimas cosas día a día, pero aquí adentro soy un niñato, sacan lo peor de mí y terminas pagando el plato”, expresó el trasandino.

Por otra parte, Chama votó por Fabio. “Ayer inventaste sobre mí algo y creaste un clima denso. No quiero discutir contigo, pero llegué a mi límite. Sé que no me vas a pedir disculpas, pero te las pido yo, porque sé que no estuve bien”, mientras que el español respondió: “Estoy cansado de que te victimices, de tus mentiras”.

Luego de que la mayoría de los votos se concentraron en la venezolana luego del conflicto con Fabio, en donde rompió la escoba, la influencer pidió disculpas a sus compañeros. “Les quería pedir disculpas a mis compañeros, no es la manera de actuar. Pero sentía que si no hacía algo radical, era interminable. Y he dejado acumular bastantes cosas”, indicó.

Fabio votó por Chama, señalándole el incidente. “Todo el mundo es testigo que el palo no lo lanzaste a la pared, sino a mí, y si no lo esquivo me lo das en la cara. Eres una persona agresiva y no deberías estar aquí. El único que te estaba cuidando aquí era yo”, señaló el influencer.

“Eres tan mentiroso que ayer le dijiste a Luis que te había dicho algo y no era cierto”, le respondió Chama, refiriéndose al rumor de que ella fue quien acusó a Junior del robo de huevos.

“Yo no dije nunca que fue la Chama, ustedes sacaron la conclusión solos”, expresó Fabio, sorprendiendo a Junior y Luis que se miraban extrañados.