Palabra de Honor, el reality de Canal 13, continúa sorprendiendo a la audiencia y esta vez reveló la llegada de una nueva recluta a sus filas: Fernanda Figueroa, quien se sumará al estricto régimen y a las duras competencias.

La joven se integrará al espacio que actualmente cuenta con Oriana Marzoli, Yuli Cagna, Gala Caldirola, Fabio Agostini, Marcianeke, Facundo González, Dash y Faloon Larraguibel entre otros. Siendo el segundo reality en el que participa.

¿Quién es Fernanda Figueroa?

La nueva recluta debutó en la pantalla hace 7 años en donde se sumó al programa de competencia de Mega “Doble Tentación” en donde ingresó junto a su ex pareja, José Luis “Joche” Bibbo. Es hija del exfutbolista y entrenador de fútbol, Marco Antonio “Fantasma” Figueroa.

Durante estos años alejada de la pantalla la joven de 29 años se convirtió en madre de un niña que actualmente tiene 3 años.

“Me ha pasado de todo, he tenido algunos altos, como mi hija, que es lo mejor que me ha pasado en la vida, y muchos bajos, porque yo soy muy confiada y dependiente emocionalmente, y me ha decepcionado mucho la gente”, explica la joven de 29 años.

Sobre su ingreso al programa, Fernanda señala: “Cuando les conté de mi primer reality se enojaron, pero esta vez no. Yo creo que este reality es lo que mis papás hubieran querido para mí, que yo estuviera en un reformatorio”.

“Ellos a veces me han hecho sentir como que yo soy el patito feo de la familia, la que siempre lleva a la contra, la descarriada, la rebelde, entonces siempre han querido que me enderece. Pero todavía no nace la persona que me diga lo que tengo que hacer, ni mis papás pueden”, sostiene.

Agregando que su motivación para ingresar es que la gente la conozca. “Entré muy niña al reality pasado y siento que no fui yo nunca, porque me sentía un poco controlada y no sabía tanto de qué se trataba un reality. La gente a lo mejor me conocía como la polola de Joche nomás, y quiero que me conozcan realmente como soy”.

“Ya no quiero opacarme por nadie. Yo antes no entendía que se me pidiera darle un piquito a alguien estando con Joche, para mí eso era ser infiel. Ahora, en cambio, entro más dispuesta al juego, con otra actitud, en otra posición de mi vida”, adelanta.

Sobre su reencuentro con su ex compañera de encierro, Fernanda señaló que a pesar de que tras el reality no mantuvo una amistad con la española, el lazo sigue latente. “Mis lealtades están con Oriana”.