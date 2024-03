Tierra Brava se encuentra en una etapa crucial de su transmisión en donde cada vez son menos los participantes que continúan en competencia por el gran premio final.

Debido a la diferencia entre tiempo televisivo y tiempo real, ya se ha filtrado el orden de las eliminaciones que están por verse en pantalla. Por lo mismo, el público, ya tiene una idea de quien será el nuevo participante en abandonar la hacienda.

¿Quién es el próximo eliminado de Tierra Brava?

Según reveló Infama, quien dejará el espacio de competencia durante los próximos días será la ex MasterChef, Daniela Castro, sin embargo, según revela el medio, no se irá sola, ya que habrá una eliminación doble que culminará con la salida de Jhonatan Mujica.

La última eliminación de Tierra Brava

Junior Playboy, el ex participante de 40 o 20 y Volverías con tu ex, se enfrentó a Nicolás Solabarrieta por el duelo por la permanencia, en donde el “Thor Chileno” se convirtió en el nuevo eliminado del espacio. “En mi corazón solo hay buena onda. Disculpen si alguna vez me salí de madres, somos nosotros mismos los que nos boicoteamos”.

“Estoy orgulloso de haber llegado a estas instancias. Esta tierra era de verdad brava, es algo que te hace más fuerte. Y vamos por el quinto reality… pude lucirme como el ‘Thor chileno’”, señaló durante su despedida.

Mientras que sus compañeros también le dedicaron palabras. “Eres la persona a la que más le he cogido cariño. Me ha ayudado mucho tu presencia y me da pena, será más difícil esto para mí”, expresó Fabio. Por su parte, Chama, le dijo: “Hiciste que algunos días duros fueran más fáciles. Sin ti esta experiencia no habría sido igual, haces reír a muchos y aquí todos te queremos”.

“Vi en Junior mi espejo de hombre, si fuera hombre sería exactamente así. Eres un niño por dentro, que nadie te quite eso”, agregó Gabrieli.