¿Ganar o Servir? se acerca a una competencia de eliminación en donde dos participantes deberán enfrentarse a un duro duelo por la permanencia en la casa, en donde ya se definieron a los dos primeros nominados.

Esta semana impactó a los participantes con la inesperada llegada de Valentina Torres, más conocida como Guarén, y Nicolás Solabarrieta, a la competencia, en donde además se vio en pantalla el esperado reencuentro con Fran Maira, su ex mejor amiga y con quien se encontraba distanciada.

También se realizó una impactante prueba de equipos que terminó con “Soberanos”, liderados por Pangal, como los señores de la semana y un tenso Círculo de Fuego entre Austin y Luis, en donde argentino arremetió contra el ganador de “Año 0” tras perder la prueba.

“Esto no es gritar y alentar, es alegar. Me alegaron hasta que toqué la estructura con la pera. Ojalá elijamos quién viene a competir y vengamos solos, porque este pibe (Pangal) es insoportable, aburre y ojalá se calle la boca, porque no es jurado, es participante como todos”, explicó.

¿Quién es el eliminado de esta semana?

La primera nominada de la semana es Guarén, quien perdió la competencia de mujeres, mientras que Julia se autonominó luego de que Luis perdió el círculo de fuego contra Austin. Pero aún quedan dos nombres por sumarse, quienes saldrán de la próxima competencia de hombres y el cara a cara.

Según las filtraciones, quien dejará la casa durante los próximos capítulos sería la modelo y ex participante de Amor a Prueba y Doble Tentación, Julia Fernandes.

La autonominación de Julia

Al momento de escoger a quién de su equipo nominar tras perder la prueba, Luis Mateucci, el capitán de “Resistencia” escogió a Julia, revelando que fue algo que ella misma le pidió antes de empezar la competencia.

Sobre sus motivos, la brasileña señaló: “Yo pedí ser nominada. Yo vengo a los realities a pasarla bien, pero estando aquí me di cuenta de que volver a estar en un reality me trae muchos recuerdos”.

“Creo mucho en el amor de reality, yo misma tuve uno. Pero tengo miedo, tengo temor de volver a enamorarme dentro de un reality. No quiero seguir con eso, estoy lista para irme”.