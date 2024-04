¿Ganar o Servir?el esperado nuevo reality de Canal 13, comienza este domingo las transmisiones, la cual ya confirmó a sus 16 participantes compuestos por conocidos rostros de la televisión.

Este nuevo espacio extremo se realiza en Perú, en donde los participantes vivirán en una hacienda ambientada hace 200 años, en donde deberán luchar semana a semana por ver en que situación deberán convivir En caso de que pierdan, deberán servir al equipo ganador.

Asimismo, se esperaban competencias de alto nivel en donde los participantes deberán dejar el todo por el todo semana. Por lo mismo, los televidentes quieren saber todo sobre los confirmados del espacio.

¿Quién es Cindy Nahuelcoy?

Con solo 19 años y estudiando Educación Física, Cindy dio inicio a su impresionante carrera en el arbitraje. Todo comenzó cuando fue invitada a arbitrar un partido de futbolito. Desde entonces, ha escalado posiciones en el mundo del fútbol chileno, convirtiéndose en una de las mujeres más destacadas en esta área a sus 35 años.

En 2013, dio su primer gran paso al convertirse en árbitra FIFA internacional, marcando un hito al ser la primera mujer chilena en arbitrar encuentros de fútbol masculino.

Su carrera continuó ascendiendo rápidamente: en 2017 ascendió a la segunda división, en 2018 a la Primera B y en 2019 a la Primera A, convirtiéndose nuevamente en pionera al ser la primera mujer en dar esos saltos.

A partir de entonces, continuó rompiendo barreras al convertirse en la primera mujer en arbitrar un clásico, así como en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

¿Por qué fue suspendida del arbitraje?

Su exitosa carrera se vio empañada a mediados del año pasado, cuando se vio envuelta en una acusación laboral. Aunque la falta de pruebas resultó en una dura sanción.

La árbitra asistente, junto con Loreto Toloza, realizaron una grave denuncia acusando a Julio Bascuñán, miembro de la Comisión de Árbitros, de favorecer a su colega Leslie Vásquez debido a una supuesta relación sentimental entre ambos.

Tras una investigación, el Tribunal de Disciplina tomó la decisión de suspenderlas con 40 partidos, aunque tras una apelación esta sanción se redujo a 30 encuentros.

“Para mí el arbitraje era todo, y me lo quitaron. Estuve convertida en un trapo, yo pensaba en matarme para dejar de sentir pena. Me ahogaba, a veces me tenían que levantar, no podía caminar, lo veía todo nublado. Bajé 10 kilos y dormía todo el día”, recuerda.

A pesar de este revés, comenzó a recuperarse a fines del año pasado, incursionando en nuevos negocios. Finalmente, tomó la decisión más importante de su carrera: dejar el arbitraje después de más de una década de éxitos.

“Aunque yo amo el arbitraje, decidí que ya no puedo seguir con este amor tóxico. Si no dejaba esto ahora, nunca lo voy a hacer”, expresó.

Acerca de su personalidad, señaló: “A los jugadores los encaraba cuando me gritaban cosas. Yo no soy de buscar pelea, pero me parezco a la Daniela Aránguiz, porque soy muy frontal, chora y súper radical, voy con todo cuando peleo”.

“Soy rencorosa a morir, peleo con alguien y nunca más le hablo. Nunca he llegado a lo físico, pero sí me pican las manos de rabia siempre. No me gusta la gente desleal ni la gente patuda, que toma tus cosas, que se mete en tu ropa”, expresó a Canal 13.