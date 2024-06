El mundo del internet y las redes sociales es bastante grande. Las personalidades de la red constantemente están bajo el escrutinio público y constantemente se enfrentan a críticas y porque no, a funas.

Hemos visto diversos casos como el de Miau Astral, el que incluso llegó a la justicia, y es que la influencer se tomó los portales de noticias por acosar a un ex casi algo.

Junto con esto, otra de las que también tiene varias funas en su haber es Bea Bravo, una joven que constantemente sale a sus redes a hablar sobre lo que sea que haya hecho.

¿Quién es Bea Bravo?

Bea Bravo es bastante conocida en la plataforma de videos de TikTok en donde comparte detalles de maquillaje, vida diaria como futura abogada y más con todos sus seguidores.

Y es que precisamente en la plataforma de videos en donde acumula casi 300 mil seguidores y más de 20 mil millones de me gusta en sus videos.

Junto con esto, también tiene una gran plataforma en Instagram donde acumula más de 100 mil seguidores, los que son casi nada en comparación con los de tiktok.

Además de esto, la joven, que se encuentra en sus 20s, también tiene un podcast llamado “Ni Tan Distintas“ con otra influencer que estudia Medicina. Es precisamente gracias al último capítulo que se estrenó esta semana que nuevamente recibe una funa.

Y es que Bea Bravo ha sido funada en redes sociales en varias ocasiones, eso sí, por cosas no muy importantes. Aunque, la funa actual tiene a varios molestos debido a sus comentarios.

Este nuevo descontento se debe a que mencionó que no le molestan los antiguos castigos en los niños. Y es que las dos influencers hablaron sobre las maternidades y las crianzas que tuvieron en su infancia.

“Cuando yo pienso pa atrás, a mí no me parece una mala opción. Sorry, me hizo superbién la ducha con agua helada. Sabi que, tu pendejo, no tiene por qué estar haciendo show en el supermercado“, estos son los dichos que actualmente tienen a la influencer siendo viral en redes sociales y recibiendo malos comentarios de parte de sus seguidores.

Revisa los dichos de Bea Bravo

Gracias a toda esta polémica, Bea tuvo que salir a ofrecer disculpas en sus redes sociales, pero su público no se compró sus disculpas. Y es que según se puede leer en los comentarios, con base en lo que dijo la influencer en este video, se excusó diciendo que sacaron todo de contexto. Lo cierto es que nada fue sacado de contexto y eso fue exactamente lo que dijo la influencer en el podcast.