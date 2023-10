Desde el principio, Netflix reconoció que ‘Vikingos: Valhalla’ era una serie que valía la pena invertir a largo plazo. Por lo tanto, decidieron producir tres temporadas completas de una sola vez, asegurando que la narrativa tuviera un inicio, un desarrollo y un desenlace. Ahora, con la tercera temporada en camino, no hay duda de que podría consolidarse como una de las mejores series del año pasado en esta plataforma de streaming. Revisa lo qué se sabe hasta el momento.

¿Cuándo se estrena Vikings: Valhalla 3 en Netflix?

La serie creada por Jeb Stuart estaría asomando su tercera entrega en verano de 2024 en Netflix. Asimismo, el cabecilla detrás de esta historia conversó con Digital Spy, reveló que los nuevos episodios se filmaron en Irlanda y continuará la historia con sus personajes principales. Además, agregó que los vikingos viajarán a nuevas tierras.

“La temporada 3 es muy emocionante y mis vikingos salen de Escandinavia”, revela Stuart, a lo que agrega que, “tendremos muchas sorpresas e historias para la tercera temporada”.

Eso sí, esta nueva temporada no marcaría el final es la historia, ya que el creador tiene la intención de extender su argumento para brindar hasta una sexta temporada con nuevo arco dividido en tres entregas. No obstante, esto no está asegurado, pero él ya mostrado su buena disposición para adaptarse a lo que Netflix indique:

“Si tenemos la oportunidad de rodar esto, sí, es una continuación porque la primera parte fue pensada como un tríptico. La segunda parte debería ser pensada igual. Ahora, si solo tuviese una temporada por hacer, me lo tomaré de una a una y haré lo que tenga que hacer. Pero estas cosas son siempre mejores cuando puedes jugar en un lienzo grande. Es mejor”.

Las imágenes reveladas de Vikings: Valhalla 3

Estas son las nuevas imágenes que dieron a conocer de Vikings: Valhalla 3.