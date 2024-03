Pato Torres revela compleja situación económica: "Quiero arreglarlo, pero no me dejan"

El comediante y actor nacional Patricio Torres fue invitado al programa “Emprendidos”, en donde conversó con Carla Ballero y reveló que vive una compleja situación económica.

El también locutor chileno, que fue parte de uno de los programas de humor más recordados por los televidentes, el Jappening con Ja, señaló que no ha podido pagar las últimas cuotas de su crédito hipotecario.

Sin embargo, ha intentado regularizar su situación, pero una de las causas que se lo impiden es su edad.

La confesión de Pato Torres

El comunicador de 71 años reveló que es una situación complicada. “El solo hecho de sentir que ya tienes 70 años y que hay ciertas exigencias para muchas cosas, por ejemplo… para ponerse al día en tus cuentas y en las deudas que tú tienes que cumplir”, expresó según recopila La Cuarta.

“Vas a pedir un crédito y no te lo dan porque tienes 70 años”, comentó, para luego añadir. “Tú dices: ‘¿cómo arreglo esta situación?’ Quiero arreglarlo, pero no me dejan’”.

Asimismo, agregó que para las personas de la tercera edad es muy complicado arreglar su situación económica, señalando que Chile no está “para tener a gente adulto mayor que está vigente, que está con trabajo, que está haciendo cosas, menos para los jubilados”.

Revisa el capítulo a continuación

La respuesta de Adriano Castillo

El actor recordado por su papel como el querido “Compadre Moncho”, utilizó sus redes sociales para empatizar con Torres, señalando que ha vivido situaciones similares a sus 82 años. “A mí me han dicho: ‘perdone, pero la computadora lo rechazo’”.

Agregando que respondió: “Esa vez le dije al funcionario bancario que me atendió: cuídate de que la computadora no te remplace”.

Por su parte, el actor detrás de Eglantina Morrison escribió: “Eso demuestra una vez más que no hay interés ni respeto por el adulto mayor”.