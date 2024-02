Una impactante salida se acerca aTierra Brava, en donde Daniela Aránguiz anunció a sus compañeros que se retira del espacio de competencia.

En el avance del nuevo capítulo, la ex integrante de Mekano confirmó su salida del reality durante una actividad, impactando a sus compañeros. “Los quiero mucho… Estoy muy agradecida de Canal 13… Lo pasé increíble el tiempo que estuve, fueron semanas muy bonitas”.

Tras esto, Aránguiz se despedirá de su pareja, Luis Mateucci, en la entrada de la hacienda, mientras sus compañeros, a distancia, le expresan su cariño.

¿Qué pasó en el último capítulo de Tierra Brava?

En el capítulo de este jueves se vio la esperada competencia de salvación, en donde Nicolás Solabarrieta, nominado por sus compañeros, resultó vencedor, superando por segundos a Junior, nominado tras perder la prueba individual, mientras que Uriel, Futuro Fuera de órbita, quien fue el primer participante en zona de peligro tras ser nominado por su capitán, tuvo un accidente durante la prueba.

Asimismo, durante el nuevo capítulo se mostró una esperada actividad, en donde se enfrentaron hombres y mujeres, Chama y Gabrieli Moreira tendrán un fuerte conflicto, durante la actividad titulada “Juegos Bravos”.

La venezolana comentó que la brasilera estaba teniendo actitudes violentas, lo que generó una fuerte discusión entre ambas.

“Vamos a aprovechar ahora de hablar las cosas como son. No te hagas la víctima, yo te contesté cuando te suele pasar. Mucho menos me llames violenta, la única persona violenta que he visto desde mi casa eres tú, ¿ya? No te pases de víctima y de sonsa. Se hace de tontita. El aviso está dado”, señaló Moreina a Chama.

¿Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de Tierra Brava?

El espacio de competencia estrena sus nuevos capítulos de domingo a jueves, a partir de las 22.15 horas por las pantallas de Canal 13.