Tras semanas de intensos rumores sobre la separación de la pareja,Belén Soto finalmente rompió el silencio y confirmó el quiebre de su relación con su esposo Branko Bacovich, con quien contrajo matrimonio el 2022,tras 7 años juntos.

A través de su cuenta de Instagram la actriz se refirió a la situación señalando que “Les quiero contar que luego de 7 maravillosos años con Branko, nuestra relación terminó por temas personales. Nos seguimos queriendo y nos respetamos profundamente”, comenzó señalando en una de sus historias de Instagram.

Aclarando también que los motivos de la ruptura. “Quiero aclarar que no hay terceras personas involucradas. Solo les pido respetar nuestra privacidad en este momento. Muchas gracias”.

La relación de Branko y Belén

La primera información sobre el quiebre de la pareja llegó de la mano de la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, quien a través de sus historias de Instagram escribió: “Confirmado. Belén Soto y Branko están separados”, para luego agregar: “anoche Branko fue visto muy acaramelado con esta chica en fiesta banana”.

La actriz se casó el pasado 9 de febrero en Tulum, México, en una gran ceremonia con más de cien invitados, entre ellos conocidos rostros de la farándula nacional.

La pareja se conoció el 2017 en un cumpleaños al que ninguno pensaba ir, ella estaba en reposo por amigdalitis y él estaba en La Serena trabajando. Sin embargo, las amigas de la actriz la obligaron a ir, y mientras ella estaba sentada, él se acercó a conversar.

En febrero del 2023, la actriz compartió una emotiva dedicatoria en donde entregó detalles del inicio de la relación. “Cuando llegó el momento de irme, me subí al auto, creyendo que eras una persona más que conocía en mi vida, pero ahí es cuando la vida probablemente quiere algo distinto para ti.

“Me senté en el auto, no pasaron más de 30 segundos, y mi amiga Susana, se da media vuelta y me dice: ‘No te preocupes, tengo todo arreglado’, y yo le pregunto: ‘¿a qué te refieres?’, y me dice: ‘Al chico que conociste, ya le pase mi tarjeta y se pondrá en contacto conmigo para que ustedes se junten, le dije que tenía un trabajo para él’”, manifestó.

“Yo, sin entender nada, le digo que la verdad no estaba interesada en conocer a nadie. Pero no alcancé ni a terminar la frase, y Susana me dice: ‘Más vale que te comience a interesar, porque tú y él se van a casar’“.

La pareja se comprometió el año 2022, en donde a finales del mismo contrajeron matrimonio.