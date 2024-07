Después de una exitosa gira nacional, que incluyó Rapa Nui, la hilarante comedia S.O.S. Mamis llega por primera vez a Santiago para una temporada exclusiva. Esta producción se ha convertido en un fenómeno teatral con una serie, dos películas y más de 200 mil seguidores en redes sociales.

Después de una gira nacional que hizo reír a más de 24,000 personas, la comedia llega a Santiago para ofrecer 20 funciones imperdibles. Este espectáculo ha encantado a una audiencia diversa en todo Chile, incluyendo Rapa Nui llega a la capital desde el 1 de agosto al 1 de septiembre de 2024, tendrán funciones en el Teatro Mori del Parque Arauco con presentaciones de jueves a domingo y las entradas se pueden comprar a través de Sistemas Ticketmaster.

Sobre el éxito de la producción y su llegada a la Región Metropolitna, en RedCarpet conversamos con la actriz Paz Bascuñán, que es una de las protagonistas de la historia, en donde interpreta a Trini.

El éxito de S.O.S Mamis

Acerca de cómo ha sido el poder presentarse en regiones y llegar finalmente a Santiago, la actriz señaló que fue algo muy especial.

“Hacer esta gira que fue nuestro deseo, partir por regiones, como que también decíamos oye, porque pasó que para pandemia hicimos teatro por Zoom, y ahí nos dábamos cuenta de que había mucha gente conectándose, pero de otras ciudades, o sea, claro, había gente de Santiago, pero había de Arica, Punta Arenas.

“Entonces dijimos ‘oye, qué bonito como la comunidad que se ha armado, es una comunidad que recorre todo nuestro país’, entonces qué ganas de poder recorrer el país por la obra”, expresó.

Con la obra han podido recorrer distintas ciudades de Chile, señalando que ha sido un proceso muy lindo. “Hay unos teatros además preciosos. En lugares donde no había teatro, lo hacíamos en las plazas. Entonces fue muy lindo encontrarnos primero con la gente y cómo son en el norte, cómo son en el sur, después en Rapa Nui”.

“Entonces fue muy lindo como experiencia. Incluso yo mi cumpleaños lo pasé ahí en Punta Arenas, era una función que fue súper bonita y todo el teatro cantando cumpleaños feliz. Fue una experiencia así inolvidable. Y ahora decir bueno, ya recorrimos Chile y ahora nos toca Santiago”.

“Y súper contentos también aquí en Chile hay más ofertas, pero tenemos una comunidad también súper grande acá. Y yo creo que ya como que la gente sabe un poco que es una obra en la que uno se ríe, pero también se va como con un mensaje”.

“Nosotras somos como súper fan de asumir los temas como desde la perspectiva del humor, pero que tenga contenido también. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho como que tan exitoso el proyecto, porque la gente se ríe, se entretiene, pero le deja algo, y además que se siente súper identificada también eso”, expresó la actriz.

Acerca de cómo ha sido recibir el cariño del público en vivo, Paz señaló: “Eso, yo creo, que no se compara con nada, porque por ejemplo cuando haces una película no tienes el feedback, sino que sabes cómo le fue por la cantidad de gente que la vio, pero estar ahí, en una sala, sintiendo las risas, sintiendo los silencios, sintiendo los aplausos, sintiendo los abrazos después de la función es distinto y es muy gratificante”.

Sobre cómo se arma el proyecto, Paz comenta: “Nosotras, todas las actrices que estamos metidas en este proyecto somos además amigas, y cada vez que nos juntábamos yo me daba cuenta de que a todas nos costaba como separarnos y empezar a trabajar, porque estábamos todo el rato conversando de las cosas de mamá, de la crianza, de las dificultades”.

“Y nos servía mucho encontrarnos para sentirnos acompañadas, para sentir que lo que te pasaba no te estaba pasando solo a ti, que había maneras de salir de lo que estaba viviendo, datos. Y de ahí se arma este proyecto, como decir oye, así como nos acompañamos nosotras como mamá, acompañemos también a otras mamás”.

Asimismo, agrega: “La crianza es súper desafiante, y hoy que vivimos en una cultura tan individualista, cuesta más hacer tribu, cuesta más hacer grupos de compañía que te acompañen con tus dudas, con tus aprehensiones, con tus miedos”.

“Y cuando tú te das cuenta de que esos miedos, esas aprensiones, esas dudas las tienen otras mamás también. Uno dice como ya no soy la única, no me pasa solo a mí, vamos para adelante, vamos juntas, vamos pimponeando lo que te ha resultado a ti, lo que me ha resultado a mí, y así es más fácil.

“Tenemos una frase en la obra, que de hecho yo se la robé a una mamá del colegio mis niños, que era que decía el desierto se atraviesa mejor en caravana. Y ese ha sido el espíritu de este proyecto, como animar a la gente a que se sienta en una comunidad”, expresa.