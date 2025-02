Pangal Andrade es uno de los chicos realities del momento, con sus habilidades sorprendentes es considerado por muchos como el mejor competidor de la historia del formato, sin embargo, antes de conquistar la TV, sus sueños estaban enfocados áreas: La actuación y el deporte.

En conversación con Revista Sarah, Pangal se refirió a sus inicios en la TV en donde el campeón mundial de rafting señaló: “Yo quería ser actor de Hollywood, pero antes de eso yo fui siempre deportista”.

“Si me hubiera dedicado a algún deporte en mi vida, te aseguro que hubiera sido campeón mundial, de hecho, fuimos campeones mundiales con mi primo en rafting, bi campeones. Y de repente pensé, “¿cómo puedo vivir del deporte?, ¿cómo puedo llegar a hacer todo lo que amo y ser auspiciado?” Fui seleccionado chileno de canotaje, pero no pasó nada”, explicó.

Pangal habla de los costos de ser deportista en Chile

En ese contexto, el ganador de Año 0 señaló que no siguió ese camino por la falta de apoyo a los deportistas. “Teníamos que pagar todo. Por eso los deportistas chilenos que son unas máquinas no pueden vivir del deporte en Chile. Tienes que hacer muchas cosas y, más encima, entrenar”.

ver también ¿Quién es José Montoya? El exfutbolista que se volvió viral por La Isla de las Tentaciones 8

“Me di cuenta que el deporte no era el camino. Y bueno, me dije, “chuta, ¿y cómo lo hago?, ¿cómo llego?” Y entonces empezó el reality Protagonistas de la fama y dejó la cag…, le fue la raj… Después vino La granja y dije, “si yo entro en un reality, le voy a ganar a todos”.

“Estaba muy seguro de eso, y fui al casting de la granja, pero no quedé y me quedé piola. Yo no le conté a mi mamá, se moría si sabía (ríe)”.

Publicidad