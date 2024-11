Pangal Andrade se alzó recientemente como el gran ganador de ¿Ganar o Servir?en donde superó a Pancho Rodríguez en la esperada prueba final y se llevó el título como el mejor de la temporada, además de un premio de 25 millones de pesos.

Durante el rodaje de Dove Men+Care, el también ganador de “Año 0” conversó sobre sus próximos proyectos y se refirió a la posibilidad de volver a ingresar a un espacio de competencia.

Pangal adelanta lo que se viene

Acerca de cómo a sido reencontrarse con su entorno tras la competencia de ¿Ganar o Servir?, el deportista señaló: “Me he dedicado a puro trabajar, mi vida social es muy chiquitita, yo tengo la suerte, siempre he dicho, de vivir en una burbuja. Aquí trabajo todos los días, hago deporte, voy al río. Voy por cosas puntuales a Santiago, pero he ido una vez desde que salí de la final ganada”.

Sobre sus planes en televisión y si se involucraría en algún proyecto, señaló: “No sé, depende, de lo que me ofrezcan, si me ofrecen algo, si no seguir con lo que hago siempre, construir, estamos en una ampliación del hotel, estamos en hartos proyectos familiares entretenidos”.

También reveló que está planeando una importante actividad con sus cercanos. “Quiero hacer una aventura tremenda con todos mis amigos, quiero hacer el nacimiento del Biobío en balsa, tremendo. Con puros amigos que nunca se han subido a una balsa, para que vivan realmente lo que es la aventura”.

Con el regreso a full de los realities, Pangal señaló que estaría dispuesto a ingresar si es que llega la oferta correcta para él. “Depende, del formato, como sea, depende mucho también de los participantes… me gustaría entrar a uno que sea cuático, que sufras, yo me acuerdo del primero, “Año 0″ que sufrías por la comida, peleabas por comida, peleabas por hartas cosas, y las pruebas eran heavy”.

“No se quedaba hasta el final el más gritón o el más conflictivo, se quedaba el que se tenía que quedar no más. De hecho me gustaría ir a uno a Italia que se llama “La Isla”, te tiran a sobrevivir, tienes que bucear, me gustaría, es de sobrevivencia”.

También rechazó tajantemente la opción de ingresar al reality de Canal 13 en transmisión “Palabra de Honor”. “No ingresaría ni loco, ni amarrado. Son muy diferentes los personajes, son personajes que no sé si me iría muy bien adentro.

“Yo creo que repetir un personaje en un reality, estar todo un rato con un personaje y empezar otro al tiro con los mismos, es como aburrido, ya estás acostumbrado al personaje, fome. Ya sabes lo que va a ser, ya sabes sus pataletas, como lo mismo”.