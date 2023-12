Sin duda que la producción del reality tomó una acertada decisión al incorporar a Pamela Díaz. La mujer ha demostrado ser experta en reality con sus estrategias aunque no ha quedado exenta de polémicas por sus tratos con sus compañeros. Por ese lado, en los últimos episodios del programa, quedo más que visto que La Fiera lo volvió hacer otra vez cuando fue capaz de encarar a Fabio por “beso” con Nicole Block.

Lo que no sabía el modelo era que todo fue planeado por Pamela, causando confusión en el musculoso que quedó perplejo tras las últimas palabras de la actriz cuando fue eliminada de Tierra Brava.

“Ojo allá, nada de lo que te dicen es cierto. Que Fabio le dé las explicaciones correspondientes cuando sea el momento”, dijo Nicole ante todos los participantes que miraban desde las gradas. Pamela sonreía desde su asiento y se se fijaba en la actitud del español que intentaba comprender el mensaje: “No he hecho nada malo, al contrario, la he apoyado siempre”.

De ese modo, todo resultó muy confuso, hasta que Pamela encaró al modelo y tuvieron un cruce de palabras.

Pamela Díaz encara a Fabio tras complot con Nicole

“Jamás voy a estar celosa menos por este“, señaló Pamela, mientras se encontraba con Fabio y La Botota.

“Un piquito se lo doy a quien sea”, reafirmaba Fabio Agostini, cuando Pamela le comentaba el plan que tuvo con Nicole Block. “Haces un drama por un piquito”, agrega el modelo.

“Soy falso, haga lo que quiera, chao”, sentenció Pamela.

Un duro cruce de palabras que dejó aturdido Fabio. Finalmente, Pamela Díaz se retira de patio de la casona y deja hablando solo al modelo. De ese modo, pareciera que ya no habrá una relación entre ambos.

Nicole Block es la última eliminada de Tierra Brava

La actriz fue la última participante eliminada del reality de Canal 13, y antes de retirarse del programa, declaró su amor a Fabio Agostini.

“Lo que has expresado hacia mí y lo que yo he expresado hacia ti ha sido súper genuino, y te lo agradezco. Siendo genuino vas a llegar muy lejos, no todos te conocen como yo te conozco, y eres una persona increíble“, dijo, lo que provocó que Agostini se acercara a ella para besarla.

Finalmente, Nicole indicó que “desde el momento en que lo conocí sentimos una atracción. La Pamela también me cae bien, lamentablemente nos encontramos en este triángulo amoroso. Queda algo pendiendo con él, quedamos de vernos afuera”, cerró.