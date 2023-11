Nicole Block dio unas duras confesiones durante el pasado episodios de Tierra Brava, las cuales intrigaron a la audiencia. Durante una conversación con Pamela, Díaz conocida como “La Fiera”, la actriz reveló malos tratos por parte de un conocido intérprete cuando se encontraba grabando la teleserie “Tranquilo Papá” de Canal 13.

A pesar de que la producción del reality silenció a la participante al mencionar su nombre, los televidentes averiguaron quién es el actor al que le acusa de haberle hecho bullyng, lo que la obligó a retirarse del mundo de las teleseries.

Nicole Block revela en Tierra Brava que famoso actor le hizo bullyng

Cuando se encontraba conversando en la cocina con Pamela Díaz , Nicole ahondó en el tema, luego que ‘La Fiera’ le preguntara si aún seguía trabajando en “ese tipo de producciones” .

Es ahí cuando la actriz señaló que se renunció. “No me gustó la hue…. Son demasiado levantados de raja (sic)…lo pasé pésimo, me hacía bullying”, contestó Block, refiriéndose a un conocido actor nacional.

“Yo dejé la cag…, el hueó… trató de que me echaran, dejé la cag… Yo hice un post en Instagram. Me echó del set una vez porque metí ruido porque me tropecé con una cuestión cuando dijeron ‘acción’, le fui a pedir disculpas y me dijo ‘sale’. Es un déspota, se cree que es de otra raza”, continuó Nicole.

Tras escuchar sus declaraciones, Díaz le consultó si sus compañeros de elenco hicieron algo al respecto. “¿Quién es el pez más grande, yo o él? Todos chupamedias po, al otro día nadie me saludaba en el canal. La productora ejecutiva me dijo ‘oye, pero si él nos ha dejado llorando a todas’, y yo le dije que entonces era una acción reiterada de este tipo, y ustedes no hacen nada, y ella me dijo ‘pero es que él después pide disculpas'”.

Respecto al mismo hecho fue enfática: “Hubiera pasado ahora, ya no tiene pega, pero pasó hace siete años atrás, donde todavía se soportaban ciertas cosas”.

Televidentes averiguan quién es el actor

Los usuarios de redes sociales quedaron intrigados con la identidad del actor y publicaron los siguientes tweets.

Nicole Block habla sobre sus problemas alimenticios

La actriz previo a su ingreso a Tierra Brava, conversó con Canal 13 sobre sus asuntos de salud relacionados con su alimentación, situación que impulsó a la intérprete a escribir un libro abordando este tema.

“Escribí un libro, ‘Frente al espejo‘, sobre los ‘Trastornos de la Conducta Alimentaria’ (TCA), porque sufrí de anorexia y bulimia. Me traté en una de las mejores clínicas de Estados Unidos y decidí escribir este libro para ser un referente para todas las personas que sufra en silencio esta enfermedad mental tan grave y que es potencialmente mortal”, señaló Nicole Block.

Respecto a su enfermedad, señaló qué estuvo 20 años con el problema y que hace 4 se recuperó, sin embargo, la actriz indica que es fácil recaer. “Lo importante es tener las herramientas para poder enfrentar este desorden alimenticio que es un trastorno de por vida“.

Además, Nicole señala que tras la publicación,”muchas chicas se han atrevido a pedir ayuda, después de leer el libro”.

Y agrega: “El libro lo hice para ayudarme a mí y a otras chicas que pasan por esto, a mí me habría encantado tener un referente y saber que necesitaba un equipo multidisciplinario y saber que no era la única que estaba comiendo y vomitando. Porque la salud mental es tabú en nuestro país“.

Al ser consultada sobre cómo llevaría esta condición durante en su ingreso a Tierra Brava, Nicole indicó que posee la autorización de su equipo de profesionales para estar en el programa. “Tengo mi equipo multidisciplinario, mi nutricionista, mi psicóloga y todo eso, así que está súper conversado”.