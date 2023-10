Ignacia Michelson dejó la casa de Gran Hermano Chile a principios de octubre debido a una severa reacción alérgica. La ahora ex participante debió renunciar a la competencia sin querer hacerlo para poder recibir un tratamiento óptimo y así mejorarse.

Posteriormente, una semana después de su salida de la casa se realizó un repechaje en el que ella no pudo participar a pesar de que los rumores sobre su vuelta a la casa eran fuertes.

Ahora, Nacha se encuentra disfrutando de su vida en el afuera y aumentó aún más su popularidad realizando eventos y además constantemente conversa con sus seguidores sobre lo que pasa en el reality.

Por esta razón Michelson estuvo con nosotros en una entrevista exclusiva con RedCarpet y nos contó detalles de su participación en Gran Hermano y las relaciones que tuvo dentro del reality y claramente su amistad con las Reinas Bellas.

La amistad de Cony y Pincoya

En la entrevista hecha por RedCarpet, Michelson conversó sobre la relación de amistad que tiene Cony y Pincoya. Y es que a pesar de que podrían haberse reconciliado, lo cierto es que ambas no han superado sus diferencias y siguen distantes con una relación cordial.

Sobre esto se refirió Nacha y es que ante la pregunta si la relación podría superar sus diferencias destacó que lo ve difícil porque los participantes que llegaron de afuera también revelaron información de lo que sucede fuera de la casa.

“Hay cosas que no se muestran que ustedes no ven. Yo quiero que se arreglen, si tu me preguntas me gustaría que se arreglaran porque ellas estuvieron juntas desde un principio“, mencionó.

“Que lo veo difícil. Lo veo difícil. ¿Que se filtró información y muchos de los participantes cambiaron? También. Y espero que no se dejen guiar por los comentarios de afuera sino que sigan siendo ellos mismos y que sean de una sola línea y es por eso que yo estoy tan a favor de Cony porque ella es la única que fue a decirle a todos ‘no quiero saber absolutamente nada del afuera’ ella tajantemente fue a decir ‘no me cuenten nada, no quiero saber‘”, agregó.

Asimismo destacó que la llegada de información de afuera llegó a romper la burbuja que tenían los participantes adentro de la casa estudio y es que hay que recordar que solo 4 de todos los participantes no han abandonado la casa.

Además de esto, Nacha Michelson destacó que ella contribuyó a la llegada de información ya que también reveló detalles de lo que sucedía afuera del encierro pero que nunca reveló información tan relevante sobre cada uno de los participantes.

¿Son o no son amigas Cony y Pincoya?

Una pequeña reconciliación se tomó las pantallas de CHV en el estelar de este miércoles y es que Constanza y Jennifer se dijeron cosas bien bonitas e incluso lloraron.

Tristemente esta tregua en la pelea de ambas al parecer no funcionó muy bien ya que se ha visto que las dos participantes siguen separadas y no tan cercanas como se reveló ayer.

Finalmente, Pincoya además mencionó que la ropa que trajo la Mamá de Cony al encierro era para lavar la imagen de su hija e incluso Papá Lulo destacó que a ella el público no la quiere mucho afuera así que está complicada su estadía en la casa.