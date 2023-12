Gran Hermano Chile finalizó después de casi 6 meses su primera temporada. Finalmente Constanza se coronó como ganadora luego de recibir la mayoría de los votos del público.

Scarlette se posicionó como la segunda más votada del programa y Jennifer finalmente quedó tercera al no lograr sobrepasar en votos a los fanáticos de las dos primeras participantes.

Pero hubo algo que llamó la atención de redes sociales que sucedió después de conocer el resultado. Y es que en una conferencia de prensa reunió a las tres finalistas para que así responder a las preguntas de los medios.

No gusto nada

En la conferencia de prensa que siguió después de la final de Gran Hermano los periodistas presentes en el estudio pudieron hacerle preguntas a las tres participantes.

Fue aquí donde uno de los periodistas de Publimetro que se encontraba presente decidió preguntarle a Scarlette sobre lo ocurrido con Rubén y si es que finalmente perdonaría al participante después de lo que pasó.

Ante esto, se vió a Scarlette bastante incómoda y al mismo tiempo Constanza se mostró bastante preocupada por la situación y le mostró todo su apoyo a la influencer.

De igual forma, Scarlette respondió a la pregunta y se la sacó lo mejor que pudo a pesar de su incomodidad.

“Bueno, eh si la verdad no me gustaría hablar del tema. Siento que esta es una noche muy feliz, muy alegre para mi y estoy contenta por eso. El mensaje para las mujeres sería que no están solas. Que tomen la voz de poder decir cuando algo no les parezca y mi mensaje para él siempre sería desearle lo mejor…que le vaya muy bien eso“, respondió.

Puedes revisar a continuación el video completo de la pregunta a continuación:

Se llenó de críticas

Luego de lo ocurrido, el periodista detrás de hacer la pregunta fue llenado de críticas en las redes sociales de Publimetro. Y es que a los usuarios de redes sociales y a los fanáticos de Scarlette les pareció desubicada la pregunta e incluso destacaron que no era momento y que seguramente después se le iba a poder preguntar sobre esto.

Gracias a esto, el periodista detrás de la pregunta aclaró esto en las mismas redes sociales de Publimetro destacando que era la pregunta que más quería hacerle y que además había visto como mismas mujeres trataban mal a Eskarcita por esta situación.

Y es que además destacó que a pesar de que no era el momento él quería saber la versión de Scarlette sobre los hechos. Claramente esto no bastó para frenar las críticas del público que se encontraba mirando el live de Publimetro y además lo viral que se terminó haciendo su intervención en Twitter y Tiktok.

Incluso el problema escaló tanto que en Twitter ya se difunde la cara del periodista detrás de hacer la pregunta que hizo molestar a bastantes durante la noche de este domingo.