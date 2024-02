Un inesperado rumor sacudió el mundo de la entretención y el deporte durante los últimos días, en donde se especuló sobre un supuesto acercamiento entre la modelo cubana Lisandra Silva y el futbolista Luis “Mago” Jiménez, tras lo cual el ex seleccionado nacional alzó la voz.

En el espacio de farándula de Zona de Estrellas, “Que te lo digo”, se comentó que el deportista habría tenido un acercamiento con la ex participante de Doble Tentación, en un local nocturno de la capital.

“Según mi reporteo, Luis Jiménez no estaría viviendo en la misma casa con María José López en Chicureo”, expresó uno de los penalistas del espacio.

“Coqueteó toda la noche, según mis fuentes, pero no se fue con ella (Lisandra). Se fue con un amigo y otras dos señoritas rumbo a un hotel. Me contaron que Pamela Díaz estuvo en ese carrete. Estuvo Adriana Barrientos, varias celebrity”.

Luis Jiménez niega los rumores sobre acercamiento a Lisandra

Tras esto, el portal Infama se comunicó con el ex futbolista, compartiendo con sus seguidores la respuesta. “No la conozco, nunca he hablado con ella”, contestó, para luego agregar: “Nunca en la vida la he visto. Y no entiendo el show que hacen porque he ido a 2 fiestas en 1 mes, una con amigos, mi hijo y otra con la Jose (que apañó porque no le gusta la electrónica)”, puntualizó.

Lisandra también descarta los rumores

Por su parte, la modelo también se refirió al rumor en sus redes sociales, señalando: “Me parece una locura, que se estén inventando esas tonteras, de que yo estuve carreteando en Bellavista, con Luis, el esposo de la Coté”.

“Me parece una locura, que una mujer que tiene una hija pequeña, se ponga a estar inventando cosas, sin ningún fundamento, de otra mujer que también tiene niños”, expresó la modelo, para finalizar señalando: “¿Eres loca? ¿Crees que yo voy a estar carreteando con el marido de la Coté, que lo conoce el mundo entero? No les hagan caso a esa gente que inventa de todo para que usted haga clic”.

Hace algunas semanas Coté López y Luis Jiménez revelaron que casi tras décadas de relación decidieron separse, sin embargo, a los pocos días, la pareja confirmó su reconciliación.

Por su parte, Lisandra tuvo una larga relación con el bailarín Raul Peralta, la cual finalizó, según rumores, ya que ninguno de ellos se ha expresado al respecto, durante el 2023.