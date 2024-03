Hace unos días que La Fiera ha sido titular en los medios de comunicación. Tras el anuncio de una querella por parte de Pamela a los panelistas de Zona Latina por un comentario y broma de Daniela Aránguiz que no le pareció para nada a la modelo, la comunicadora con su programa sigue dando que hablar.

Ahora, la ex participante de Tierra Brava asistió por primera vez en Lollapalooza Chile, siendo su debut en el festival más esperado del año. Asimismo, no pasó desapercibida por compartir y fotografiarse junto a una de las mayores estrellas de la jornada el actor y vocalista de “30 Seconds To Mars”, Jared Leto, con quien subió al escenario y compartió a sus seguidores algunos minutos en la previa al show.

Por el inédito hecho, la modelo hizo referencia a su ex por el parecido al cantante.

Pamela Díaz compara a Jean Philippe con Jared Leto

En conversación Lun, la modelo indica que “estuvo increíble la experiencia”, señaló Díaz, detallando que en el encuentro, “nos sacamos fotos y videos”, uno de ellos, posteado por el propio Leto en sus redes sociales.

“Él subió mis historia, es muy buena onda”, reveló la comunicadora, quien no evitó la consulta del medio sobre el parecido del cantante con su expareja, el animador Jean Philippe Cretton.

“¿Se parece a su ex?”, le preguntó el medio de comunicación, a lo que la modela y figura del reality “Tierra Brava”, con risas afirmó que “Jean Philippe es mejor, jajajá”.

