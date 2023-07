Los virales son pan de cada día y aunque TikTok se ha llevado las luces en el último tiempo con videos hilarantes que te mantienen horas pegado al teléfono, los memes siguen teniendo su público y en especial en julio.

Y es que con el inicio del séptimo mes del año, comenzaron a llegar con todo imágenes del cantante Julio Iglesias con mensajes chistosos y de bastante humor blanco o por momentos ridículo con tal de aprovechar la llegada de este mes.

Pero, ¿por qué hay memes de Julio Iglesias en julio? Hace unos años que nació la moda de relacionar al cantante con el mes tan solo por su nombre. Y es que en redes sociales comenzaron a salir ingenuos chistes y comparaciones, con el artista español apareciendo en diferentes situaciones chistosas.

Y este julio no fue la excepción, apareciendo en la previa del mes varios memes con que julio estaba por comenzar. Lo que por su puesto comenzó con todo el primero de julio con un montón de memes.

Pero si tu quieres mandar algunos de los mejores memes, puedes revisar a continuación más de 25 imágenes sobre julio que puedes subir a tus redes sociales o enviar a tus amigos.

Revisa los mejores memes de julio:

El origen de los memes de julio

Julio Iglesias es un histórico cantante español que hoy a sus 79 años; goza de una carrera impresionante con decenas de hits. Además de ser padre de Enrique Iglesias, quien también se dedicó al canto y la música.

Lo cierto es que los memes de julio llevan muchos años y el cantante incluso en alguna oportunidad se refirió a ver su imagen en hilarantes situaciones:

“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos (…) No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”, comentó el cantante en una entrevista en 2015 a Hola.