Un auténtico desafío es el que está por enfrentar el histórico entrenador chileno Jorge Garcés, cuando este sábado 27 de abril dirija a la Selección de Juan Fernández en el comienzo de la edición 2024 de Copa Chile, que recibirá en el Archipiélago a Santiago Wanderers.

Pero más allá de su carrera como entrenador, donde logró un título con los caturros en 2001, e incluso dirigió la Selección Chilena, hay un hecho en particular que sigue vigente en la actualidad y que a 15 años de que ocurrió, se convirtió en un meme.

Hablamos del día en que a Garcés se le salió la cadena contra el árbitro Rubén Selman, en el duelo en que O’Higgins jugaba ante Audax Italiano, por los Playoffs del Torneo de Apertura 2006. Y del exacto momento en que por los micrófonos del CDF se le escuchó decir “¡Ándate a la CTM!”.

En la previa al duelo con Juan Fernández por Copa Chile, Peineta reeditó con TNT Sports este momento histórico del fútbol chileno. Cuando el periodista Marcelo Díaz le pidió que le dijera la frase. El técnico se lo tomó para la risa y prefirió terminar la entrevista en buenos términos.

¿Qué recuerda Jorge Garcés del momento que lo convirtió en meme?

En junio del 2020, en medio de la pandemia por el Coronavirus, el estratega conversó con RedGolsobre el tema y señaló entre risas que “cuando lo empezó a ver mi madre se horrorizaba, me decía ‘por Dios, mijito, cómo puedes hacer esas cosas’“.

“Lo único que doy gracias entre comillas de no tener tener a mi madre viva, bueno ella estaría muy mayor, es que por lo menos me da tranquilidad de que ya no lo ve“, añade Garcés quien asegura que ese momento “fue la amargura más grande que me dio el fútbol en mi carrera deportiva”.

¿Cuándo juega el equipo de Peineta en Copa Chile?

Al mando de Garcés, la Selección de Juan Fernández hará su estreno en la edición 2024 de Copa Chile, donde recibirá en el Archipiélago a Santiago Wanderers de Valparaíso, en duelo a jugarse este sábado 27 de abril, a partir de las 12:30 horas.

