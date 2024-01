El pasado capítulo de Tierra Brava estuvo marcado por intensos momentos que no dejaron a ningún espectador indiferente. En el episodio pudimos ver una fiesta de espuma del equipo rojo, causando así una densa pelea entre los participantes de Luis Mateucci y Daniela Aránguiz.

Durante la fiesta, hubo unos besos por aquí y por allá, lo que motivó la fuerte discusión entre la pareja. Asimismo, eso no fue todo, porque Miguelito actuó de una forma que causó una gran rabia entre Chama y Junior Playboy.

La polémica decisión de Miguelito que desató furia de Chama y Junior

Mientras se desarrollaba la pelea entre Luis y Daniela, Matías llegó para presentar una actividad en la que ambos se negaron a participar debido a su conflicto. En esta competencia, los grupos de mujeres y hombres sostenían un ladrillo.

Gabrieli resultó ganadora en la categoría femenina, mientras que Miguelito se llevó la victoria entre los hombres. Como premio, se les concedió la oportunidad de tener una cita con alguien del sexo opuesto, eligiendo Gabrieli a Jhonatan y Miguelito a Guarén. También tuvieron el poder de seleccionar quiénes serían responsables de limpiar el corral, con Miguelito eligiendo a Junior y Gabrieli a Chama.

Los participantes, ambos visiblemente molestos, se negaron rotundamente cuando llegó el momento en que Gonzalo fue a buscarlos para la cita.

En ese momento, Chama respondió con bastante enojo: “No voy a hacer nada. Yo ya hice mis tareas“.

Junior, por otro lado, aceptó realizar la tarea, pero momentos antes tuvo una reacción diferente: con rabia, utilizó una pala para destrozar el zapallo que estaba destinado a ser la comida de los animales. “Hay gente que no hace nada“, reveló mientras limpiaba.

Daniela Aránguiz y Luis Mateucci discuten en plena fiesta

Botota compartió con sus compañeros detalles sobre con quiénes se besó Daniela Aránguiz en la fiesta, y el rumor llegó a oídos de Luis. Enfadado, Luis confrontó a Daniela reprochándole que ella no le hubiera contado nada. “Sos una cara de r… Te me caíste, Daniela“, le dijo, a lo que ella respondió comparándolo con su ex.

“Estás igual que Jorge, te lo juro. Me estás hablando como si yo fuera una p… Si estás buscando excusas para agarrarte a la h… nueva, hazlo“, replicó Daniela, en referencia a Gabrieli.

“Yo ni salgo, el que se estaba agarrando a la polola de un futbolista que estaba recién separado eras tú. El que le andaba mandando mensajes a otras eres tú”. señaló la mujer.