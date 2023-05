La música y el género urbano chileno se encuentra de luto luego del fallecimiento de Gabriel Zúñiga, conocido popularmente como Galee Galee. El cantante de 29 años murió el pasado viernes luego de estar en estado crítico en el Hospital Félix Bulnes.

Las versión tras su muerte son diversas, pero su legado en el género urbano es indiscutible y siempre será recordado como el Rey Yakuza, grupo que lideraba el intérprete de “Lo Malo”, desde el sábado en la comuna de Pudahuel que se está desarrollando el velorio del cantante de trap. Al lugar han llegado sus amigos artistas que han manifestado sus condolencias a través de las redes sociales. Uno de ellos fue Pailita, quién compartió una foto del mural de la banda Yakuza junto a la historia señaló “descansa en paz hermanito. Te amo”.

La despedida del Rey: Conoce la información del funeral de Galee Galee

En la comuna de Pudahuel se le está rindiendo homenaje al cantante Galee Galee con diversas pancartas, corona de flores acompañado de su música que quedarán para siempre entre sus amigos y fanáticos. En ese sentido se comunicó que este lunes 29 de mayo se realizará el funeral del artista en el cementerio Parque Sendero de Maipú, el cortejo fúnebre partirá desde la multicancha de la Villa El Comendador a las 11:00 am.

Asimismo, desde el Instagram de Yakuza Mafia señalaron que los artistas y amigos de Gabriel realizarán un evento para despedir al artista, “por está razón pedimos respeto para los artistas ya que ellos también son personas y es un momento difícil para todos, por lo que le pedimos que no se pidan fotos a los artistas (no insistan) a menos que sea cuando ellos estén arriba del escenario”.

Para que el artista tenga una bonita despedida es importante que los asistentes no tiren fuegos artificiales para que Carabineros no actúe ante la pirotecnia que está prohibida en el país. Si vas a asistir al funeral por favor hazlo con respeto y no intercedas en la despedida del Rey Yakuza.