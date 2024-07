Una inesperada advertencia realizó Nicole Moreno, también conocida como Luli, en donde señaló su oposición al regreso de la farándula. Esto luego de que se hizo público su quiebre con Ítalo Grottini, quien se refirió en un espacio de TV sobre los motivos del quiebre.

En el programa Sígueme, el nutricionista confirmó el quiebre señalando que se remonta a febrero de este año, revelando que estaría relacionado con celos y discusiones que lo llevaron a tomar la decisión.

La advertencia de Luli

A través de sus historias de Instagram, la modelo señaló: “Les quiero decir algo: Si vuelve la farándula aquí en Chile, sorry, pero yo me voy del país y lo digo con mucha convicción”.

Agregando que su vida está dedicada al deporte. “Entiéndanlo, no se metan más en mi vida privada y menos si van a mentir. Por favor, más respeto, si no me respetaron 16 años, ahora exijo respeto, como cualquier ciudadana en este país”.

Puntualizando que tomará medidas si regresa la farándula. “Reitero, vuelve la farándula y me voy de Chile”, expresó.

Ex de Luli habla del quiebre

En Sígueme, Ítalo se comunicó con el espacio en donde se refirió a los motivos del quiebre. “Todos me acusan de aprovecharme de la imagen de Nicole cuando yo lancé una línea de ropa y suplementos alimenticios, pero yo no pude utilizar a una modelo porque ella no me lo permitió, por eso hice las fotos con ella”.

“Hay una deuda importante. Él se acercó a ella para solucionar el tema de la deuda porque no le contestaba sus mensajes. Le ofreció que le pagara en cuotas y Nicole se puso a gritar y se fue a llorar al baño. Por eso se decidió a hablar”, señalaron en el espacio.

Esto fue negado por la deportista. “Gracias a Dios, las inversiones que tengo me permiten tener una rentabilidad que satisface mis necesidades y mis gustos”, señaló a AR13.