Una desconocida historia contó recientemente Kevin Costner en una entrevista. Y es que una secuela de El Guardaespaldas estaba pensada para realizarse, pero lamentablemente nunca pudo hacerse debido a la muerte de su protagonista.

Y es que según el mismo Costner reveló, la Princesa Diana iba a ser su protagonista, pero lamentablemente debido a su muerte, la película no pudo realizarse.

Con Lady Di

Recientemente en una entrevista en The Howard Stern Show, Kevin Costner reveló que ya existía un guion para la secuela que iba a ser protagonizada por la Princesa Diana antes de su muerte en agosto de 1997 en un accidente automovilístico.

Y es que Costner comentó que conoció a Diana alrededor de 1996, luego de que su ex cuñada Sarah Ferguson, duquesa de York, se la presentara. Fue aquí en dónde el actor aprovechó su oportunidad de preguntarle si le interesaba hacer una próxima película, todo esto en medio del divorcio de Diana con el Rey Carlos III.

“Lo íbamos a hacer. Comencé a hablar con ella y dije: ‘Mira, voy a hacer “El Guardaespaldas 2” y creo que puedo construirla en torno a ti. ¿Estarías interesada? Ella dijo: ‘Sí… Mi vida está a punto de cambiar’. Creí entender lo que decía. ‘Me gustaría abrir mi vida… Creo que me gustaría hacer esto’“, mencionó en la entrevista.

“Fue muy dulce cuando hablamos y la segunda vez que hablamos dijo: ‘¿Habrá una escena de besos?’. Y dije: ‘¿Quieres que haya una?’, y ella dijo: ‘Sí’. Entonces dije: “Entonces haremos esto”. Fue muy dulce con esto y dije: ‘Te voy a enviar esta película y la haré igual como con Whitney. Lo haré para que no tengas que hacer demasiado, pero lo harás genial’ y ella dijo: ‘Me agrada eso’ y luego la perdimos“, agregó.

Revisa lo dicho por Kevin Costner

En la misma entrevista, el actor también reveló parte de la trama que tendría esta película, la que sería una continuación de la primera y original. Y es que en esta Frank Farmer visitaría Hong Kong para cuidar de un caballo de carreras. En esta misma situación se topa con Diana.

“Está en un avión, la princesa Di va delante, todo el mundo tiene que bajar del avión. Diana baja del avión primero, entra a Hong Kong, porque también va a esta carrera. Me la encuentro al día siguiente en una fiesta y la estoy mirando como todo el mundo. Al final ella se acerca y me dice: ‘Sé quién eres’. Y yo dije, ‘¿De qué estás hablando?’ Ella dice: ‘Sé que estás aquí para cuidarme’. Y yo le dije: ‘No, en realidad no. Estoy vigilando un caballo’. En la historia, ella había roto con la familia real“, contó Costner.

Asimismo, mencionó que después de la muerte de Diana, el actor ya no consideró que la película fuera viable.

“Algo así como que si no hubiera podido hacer la primera con Whitney, no creo que fuera a hacerla con nadie“, mencionó.