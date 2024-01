She-Hulk llegó al streaming de Disney+ durante 2022. La serie fue uno de los estrenos de Marvel Studios del año y al igual que varias de las producciones de ese año del estudio no encantó a los fanáticos.

Y es que, que está fuera de comedia no terminó por encantar a varios y la verdad es que la serie contó con varias opiniones divididas de parte de la audiencia y sobretodo de los grandes fanáticos de las series y películas del estudio.

Ahora, han pasado casi dos años desde el estreno de la serie y no hay más indicios de qué pasará con el personaje de Tatiana Maslany en el estudio y además el futuro de la serie.

Da detalles del futuro de la serie

Tatiana Maslany recientemente habló sobre la serie de She-Hulk y su futuro con una posible segunda temporada. Y es que la actriz fue consultada sobre una posible nueva entrega de la serie en Codenames LIVE! – The New Class en Twitch.

Aquí la actriz mencionó que no creía que pudiera haber una nueva temporada de la serie e incluso bromeó sobre esto.

“No creo. Creo que volamos nuestro presupuesto. Y Disney dijo: ‘No, gracias’“, explicó.

Los detalles del presupuesto de She-Hulk no fueron revelados por el estudio de Marvel pero se estima que el presupuesto de la serie rondó los $225 millones de dólares.

Podría haber continuado

La serie podría haber continuado en una segunda temporada y es que en el último capítulo vimos cómo rompió la cuarta pared al reunirse con K.E.V.I.N una Inteligencia Artificial que está a cargo del Universo Cinematográfico de Marvel.

Luego de tener este encuentro con la IA Jen vuelve a su mundo y se da cuenta que todo la acción ya había pasado y que finalmente los malos habían sido derrotados.

Finalmente la serie tiene un final feliz con Jennifer celebrando el haber salvado el día con Matt Murdock (Charlie Cox) y su familia. A esto se les sumaron Bruce Banner (Mark Ruffalo) quién presentó a su hijo, Skaar.

Con esto podríamos haber seguido en una segunda temporada y es que Jennifer y Matt se envolvieron románticamente durante la serie algo que se podría haber retomado en la segunda y además se hubiera podido profundizar en la paterinada de Bruce, la que según entendimos se dio cuando Hulk estuvo en Sakaar.

De momento no se descartan más apariciones de She-Hulk en el Universo Cinematográfico de Marvel y es que después de su presentación con su serie no sería descabellado verla en otras producciones aunque esto no esta para nada confirmado.