Tierra Brava se encuentra en su recta final y es que ya cada vez quedan menos participantes en la casa. Ya tenemos a la primera semifinalista, Shirley Arica, y prontamente conoceremos a los demás que se le sumaran.

A pesar de que cada vez hay menos personas dentro de la casa, las peleas siguen. Y es que Gabrieli Moreira y Fabio Agostini continúan sus conflictos sin poder llegar a contentarse del todo.

La ex pareja no logra sobrepasar los problemas del encierro y sigue con sus problemas y peleas que no hacen más que estresar a los demás participantes.

Pelea y posible renuncia

En una de las últimas peleas de la ex pareja veremos a Gabrieli armar sus maletas con todas las intenciones de abandonar la competencia. Y es que ambos participantes tuvieron una gran discusión en la casa.

Todo habría comenzado debido a la conferencia de prensa de Fabio, en donde la brasileña le hizo una broma de que se “metió con toda la casa” lo que no contento demasiado al español.

“Me han molestado cosas tuyas, que quieres que te diga“, le comenzó diciendo Fabio a Gabrieli.

La conversación no avanzó mucho y es que cuando Fabio comenzó a decirle las cosas que le habían molestado a Gabrieli esta se fue y lo dejó hablando solo.

“Por esas cosas es que yo paso de ti. Es la quinta vez que me haces lo mismo“, le gritó.

Después de esto, Gabrieli volvió a tratar de hablar con Fabio y la pelea subió aún más de tono. Esto principalmente fue porque el español le mencionó a la brasileña que ella había hablado a la prensa de él, algo que ella negó en todo momento.

Gracias a esto es que Gabrieli explotó y lanzó un vaso de agua hacia el columpio en el que estaba Fabio y se fue a armas sus maletas para irse de la casa.

“Asqueroso“, mencionó cuando le preguntó Miguelito que había pasado.

Debido a la situación vivida entre ambos es que Gabrieli incluso terminó llorando por la pelea con Fabio, siento consolada por Miguelito, quienes estuvieron preocupados de ella.

Puedes revisar la pelea de ambos a partir del 1:10:04 a continuación: