Tierra Brava se encuentra en su recta final y está muy cerca de revelar quién será la primera semifinalista del espacio de competencia. Pamela Díaz o Shirley Arica, una de ellas, abandonará la competencia en el capítulo extremo del espacio de Canal 13.

Esto luego de que La Fiera se convirtió en la más votada del reality, lo que le da la posibilidad de pasar a la semifinal, siempre y cuando logre vencer a su contrincante. Por lo mismo, muchos se preguntan quién será la ganadora del esperado duelo.

¿Quién es la nueva eliminada?

La participante que pierde el esperado duelo por la permanencia es Pamela Diaz, quien no pudo vencer a Shirley en uno de los últimos duelos del exitoso reality que está cerca de llegar a su fin. Así lo reveló Infama a través de sus redes sociales.

La última eliminación de Tierra Brava

En los últimos capítulos también se vivió un emotivo momento luego de que Alexandra Méndez, La Chama, se convirtió en la nueva eliminada de espacio tras no perder la competencia contra Gabrieli Moreira. La venezolana tuvo una complicada prueba debido a sus lesiones, en donde incluso ingresaron los paramédicos.

“Es una lesión de la cervical que hace que me maree y me da el tirón. Acabó como menos quería. Me habría encantado terminar la competencia. No es la forma en la que me quería ir”, expresó Chama, quien ingresó al reality desde el comienzo.

Cierre del habitación-establo

Karla Constant convocó a los participantes para cerrar juntos la habitación-establo, ya que en esta etapa final del reality no habría más equipos perdedores.

Todos se emocionaron, especialmente Nico, quien había dormido en esa habitación por gusto durante más de 40 días para acompañar a Guarén. “Esto de verdad terminó siendo mi casa”, confesó el joven. “Aquí se hizo mucha familia. Aunque dormir en el establo sacaba lo peor de uno”, recordó Botota sobre la habitación.

Para simbolizar el cierre del lugar, Karla les pidió a los participantes que dejaran un artículo personal cada uno para colocarlo en una cápsula del tiempo que enterrarían en la hacienda.

La mayoría dejó prendas de ropa, mientras que Shirley dejó su vaporizador, Gabrieli una bandera brasileña autografiada y Pamela la corona que había ganado en el reality.

Con este gesto, se dio inicio a una nueva etapa en el programa de telerrealidad, donde las competencias serán individuales entre los ocho participantes restantes.