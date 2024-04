Tierra Brava se encuentra en su recta final y durante los más recientes capítulos se anunció que el capataz, José Gutiérrez, sería el nuevo dueño de Canelo, la mascota del reality. Sin embargo, debido al desfase entre el tiempo real y el tiempo televisivo, esto ocurrió hace meses y tanto Canelo como los participantes se encuentran fuera de la hacienda.

Es por eso que a los seguidores del programa de competencia de Canal 13 les impactó saber que Canelo falleció durante febrero de este año. La noticia fue entregada por el capataz a través de sus redes sociales.

¿Qué le pasó a Canelo?

A través de Instagram, José Gutiérrez confirmó que Canelo falleció durante el mes de febrero debido a un accidente, entregando detalles de lo ocurrido.

“Les quiero contar una información que para mí y como familia es muy difícil. Canelo, falleció el 27 de febrero del 2024”, expresó, agregando que “Para mí y mi familia ha sido muy difícil tener que procesar y vivir con la información, pero llega un minuto en que uno ya no puede más“.

“Sufrió un accidente, estuvo hospitalizado y finalmente de las secuelas del accidente no aguantó más. Se hizo todo lo humanamente posible, pero no sobrevivió”, expresó Gutiérrez.

“Canelo fue muy feliz el tiempo que vivió en mi casa y me quiero quedar con eso. Dentro de los detalles, Canelo sufrió un accidente y estuvo hospitalizado, y finalmente, de las secuelas del accidente, no aguantó más, se hizo todo lo humanamente posible, pero no sobrevivió“.

“Era uno más de la familia, era uno más del campo”, concluyó en el registro publicado en su cuenta de Instagram.

Revisa el registro a continuación

Daniela Castro despide a Canelo

A través de sus historias de Instagram, la ganadora de MasterChef escribió: “Mi principito Canelo. Estás con Guapo y Rey en el cielo de los peyis”, agregando: “Fuiste un gran apoyo para mí y sé que todo pasa por algo”.