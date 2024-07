¿Ganar o Servir? estrenó un electrizante avance en donde se revelan los primeros detalles de la esperada conversación entre Fran Maira y Guarén, quienes se reencontraron en el encierro.

La ex Tierra Brava y ex Gran Hermano fueron mejores amigas durante largos años, sin embargo, la relación llegó a su fin luego de que ambas salieron de sus respectivos realities. Fran reveló recientemente en el programa de Canal 13 detalles de lo que pasó entre ellas.

“Nuestra promesa siempre fue ser famosas juntas, siempre quisimos llegar a la alfombra roja juntas, y la primera que se hiciera famosa hacía famosa a la otra. Pero salió del reality y nunca más me pescó. Y ahí empezaron a pasar cosas que no son tan graves, pero que en una amistad no van”, comentó Fran a Luis y Dani Colett, revelando también que hubo otra situación que le molestó. “En un momento la Aránguiz y la otra me humillaron brígido y ella no me defendió“.

El desahogo de Guarén y Fran Maira

Tras días conviviendo en el encierro, ambas tendrán una esperada conversación en el capítulo de estreno de este miércoles. “Para mi igual se quebró algo, porque siento que en una relación las cosas se cultivan, se nutren y tu igual me dejaste de lado. Y para mí, mis códigos son super claro, yo no puedo hacer como si nada pasara y ‘mejores amigas de nuevo’, cuando hubo un daño. Todas esas cosas que me dijiste, porque las pensabas, no las voy a decir acá, pero tú sabes… me dijiste hue… super fuerte”, señala Fran.

Mientras que Guarén, visiblemente afectada, responde: “Tú crees que para ti es un peso, pero yo no lo demuestro, pero a mí me duele, mucho. Y perdón porque hayas pasado esas cosas, de verdad, o que te hayas sentido así”.

“Nunca fue mi intención, me equivoqué, no tiene nada malo aceptar que te sentiste mal por mi lado, de que sentiste que no fui buena amiga. Siento que por primera vez me equivoque en algo contigo y destruyó algo que me duele demasiado.

