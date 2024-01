Miss Universo Chile presenta a Fran Maira, ex Gran Hermano, como candidata

Miss Universo Chile, el importante certamen de belleza, reveló a las candidatas de esta nueva edición con un nombre que sorprendió a los seguidores de la competencia. La ex participante de Gran Hermano Chile, Fran Maira, es parte de las seleccionadas para llevarse la corona.

“Presentamos a @franmaira___ quien clasificó a Miss Universo Chile 2024 por casting online”, señala la publicación. Sin embargo, esta revelación causó reacciones divididas entre los seguidores, quienes se manifestaron en los comentarios de la página oficial del certamen.

Mientras que la ex Gran Hermano señaló en el mismo post, “a romper con los estándares de belleza y los tabús que existen en nuestro país. TODXS podemos ser reinas”, comentó, para luego agregar: “Tiemblen”.

Las reacciones a la candidatura de Fran Maira

“Es que no podi pasar de Celeste Viel a Fran Maira”, Otra usuaria señaló: “Totalmente, desacuerdo con su participación. Ella es una chica de Reality, una miss es una señorita desde su forma de hablar y de comportarse, y lamentablemente deja mucho que desear…”

“Que cuatico ver tanto comentario denigrante y lo peor viniendo de nuestro mismo género, creo que es verdad el dicho “el peor enemigo de una mujer, es otra mujer”. Toda la suerte”, señala un usuario.

“La Fran tiene only, y no sé si su contenido es para adultos o 100% explícito, pero las normativas de la organización miss universe no permite que sus candidatas tengan este tipo de material fotográfico”, escribió otra cuenta.

Mike Singer escribió “y la que soporte”, asimismo otro usuario también salió en defensa de la ex Gran Hermano escribiendo: “Realmente me da muchísima rabia el nivel de discriminación de muchas mujeres en sus comentarios, me saca un poco, porque pienso en esa palabra que quizás muchas de ustedes ocupan “sororidad” porque la mayoría de los comentarios son mujeres jóvenes”.

“Que creo quieren y esperan la integridad de la mujer en todo sentido. Pero se dan el lujo de hablar mal del cuerpo de otra, discriminar y hasta limitar los sueño de alguien, por el simple hecho de juzgar y creerse superior, ella puede hacer lo que quiera y lo que a muchas mujeres nos queda es felicitarla, si no pasar de largo”.

Revisa alguna de las reacciones a continuación

¿Cuándo es el Miss Universe Chile?

Como reveló su página de Instagram, el evento se realizará el próximo 7 de julio en el centro cultural Ceina en donde se conocerá a la sucesora de Celeste Viel.