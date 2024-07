Revelan por qué terminó Me Late del Huevo Fuenzalida: todo comenzó con Pamela Díaz

Fue en diciembre de 2023 que Daniel Fuenzalida informaba que dejaría TV+ para unirse en enero de 2024 a TVN para animar el programa ¡Ahora Caigo! Tras su estreno, el programa de variedades se convirtió en todo un éxito en la señal pública, actualmente en las tardes.

Un año antes, en 2022, el mismo Fuenzalida informaba que Me Late finalizaría. Logrando así, que la cancelación del programa, terminará de lapidar la participación del animador en la señal privada.

Pamela Díaz tendría que ver

A dos años de la finalización del programa, Sergio Rojas reveló en Que Te Lo Digo de Zona Latina las verdaderas razones de la cancelación del programa.

El periodista comentó en el programa que las cosas en Me Late se complicaron luego de que Pamela Díaz dejó el rol de panelista en el programa. Y es que en ese momento TV+ habría exigido que se escogiera otro rostro femenino para suplir a Díaz. Eso no se habría concretado debido a Fuenzalida, aseguró.

“La verdadera razón por la cual sacaron a Me Late de TV+ es que, por contrato, tenían que poner una mujer fuerte en reemplazo de Pamela Díaz. Porque eso es lo que se estaba pagando. Y cuando Pamela decide irse, Daniel (Fuenzalida) no invirtió nunca más en un rostro femenino, porque no quería gastar tanto dinero“, comentó Sergio Rojas.

Además de esto, agregó que la estrategia que empleó Fuenzalida para suplir esta falta fue comenzar a llevar invitados al panel, para así llenar el espacio de La Fiera. Claramente, el canal no vio esta actitud con buenos ojos, ya que esto no fue lo que se había acordado en un inicio.

“Esa fue la verdadera razón del quiebre entre la gerencia del canal y Daniel Fuenzalida. En el fondo, no se justificaba lo que le estaban pagando para el rostro femenino que él estaba llevando y no estaba a la altura comercial de Pamela Díaz“, reveló el periodista.

Junto con esta información, Luis Sandoval, expanelista del programa, reveló que en su momento pensaron en Eva Gómez, Fran García-Huidobro y Raquel Argandoña, pero ninguno de estos nombres llegó a concretarse para llegar al programa.