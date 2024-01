La temporada de Oscars ya comenzó y la importante premiación de la Academia ya reveló a los nominados que luchan por llevarse una de las preciadas estatuillas.

Uno de los nominados es The Zone of interest, escrita y dirigida por Jonathan Glazer y que compite en cinco categorías, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado para Glazer y Mejor Largometraje Internacional.

La revelación de las categorías en las que está nominada hace pensar que estarían muy cerca de llevarse, de manera casi segura, un importante galardón en la gran ceremonia de Hollywood.

¿Por qué The Zone of Interest tendría casi segura una categoría?

Esto se debe a que la cinta compite en dos importantes categorías, Mejor Película y Mejor Largometraje Internacional, por lo que ya se presume que se llevará de manera casi segura una de ellas.

La razón por la cual una película nominada tanto a “Mejor Película Extranjera” como a “Mejor Película” en los Premios de la Academia tiene una mayor probabilidad de ganar en la categoría de “Mejor Película Extranjera” se debe a la dinámica y a las preferencias históricas de la Academia.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que organiza los Premios Oscar, ha sido tradicionalmente dominada por películas en inglés y producciones de Hollywood.

Cuando una película extranjera logra ser nominada en la categoría principal de “Mejor Película”, ya es un logro significativo y muestra que ha captado la atención de los votantes de la Academia más allá de su categoría específica.

Como ocurrió el año pasado con Sin novedad en el frente, película alemana protagonizada por Daniel Brühl y estrenada el 2022, que estuvo nominada en ambas categorías y se llevó el Óscar a Mejor Película internacional.

En muchas ocasiones, los votantes pueden sentir que al otorgarle el premio a “Mejor Película Extranjera” están reconociendo y honrando la contribución única de esa película a la cinematografía internacional, incluso si no resulta ganadora en la categoría principal de “Mejor Película”.

Esto ha llevado en algunos casos a que una película extranjera, aunque también esté nominada a “Mejor Película”, termine ganando en su categoría específica.

Sin embargo, es importante destacar que no hay reglas fijas y cada año las dinámicas pueden variar. En última instancia, los resultados de los Premios Oscar son determinados por los votantes de la Academia, y las preferencias y criterios de estos pueden cambiar de un año a otro.

¿Contra quiénes compite The Zone of Interest?

La cinta comparte categoría con American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives y Poor Things.

¿Cuál es la trama de The Zone of Interest?

Rudolf Höss, director del campo de concentración de Auschwitz, intenta establecer una vida familiar ideal junto a su esposa e hijos en una casa ubicada en las cercanías del campo.

Sin embargo, la situación toma un giro inesperado cuando Höss comienza a sospechar que su esposa podría estar siéndole infiel.

Revisa el tráiler a continuación